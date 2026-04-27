وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول قضية تُعتبر من أكثر ملفات الأحوال الشخصية إثارة للجدل، والمتعلقة بترتيب الأب في حضانة الطفل بعد الطلاق، وما إذا كان من العدل أن يأتي ترتيبه متأخرًا في بعض الحالات.

وقال "الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن النقاش حول ترتيب الأب في الحضانة - سواء كان خامسًا أو سادسًا - يحتاج إلى إعادة نظر شاملة من زاوية المشرّع، وليس فقط من منظور الواقع العملي داخل ساحات المحاكم.

تفاصيل إعادة تقييم ترتيب الأب في منظومة الحضانة

أوضح وكيل تشريعية النواب، أن الواقع أحيانًا يُظهر حالات تكون فيها الأم هي الحاضنة، ثم تتزوج، فتنتقل الحضانة إلى والدتها، بينما يظل الأب بعيدًا عن ممارسة دوره الطبيعي في حياة أطفاله، لافتًا إلى أن بعض الآباء لا يتمكنون إلا من رؤية أبنائهم لفترات محدودة للغاية في أماكن عامة، رغم أن الأطفال قد يكونون مقيمين فعليًا مع زوج الأم أو داخل محيط أسرة بديلة.

وأشار طاهر الخولي، إلى أن هذه الصورة تخلق إشكالًا إنسانيًا وقانونيًا معقدًا، تستدعي، بحسب وصفه، مراجعة فلسفة تنظيم العلاقة بعد الانفصال، بما يضمن عدم تحولها إلى حالة خصومة ممتدة، بل إلى إطار يحقق مصلحة الطفل أولًا.

"حق الاستضافة" و"حق المبيت"

أكد وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية أن التوجه داخل التعديلات المقترحة يهدف إلى إقرار حقوق أكثر مرونة مثل: "حق الاستضافة" و"حق المبيت" وحق الأب في التواصل المستمر مع أبنائه والخروج معهم، بما يضمن علاقة أسرية طبيعية بعد الطلاق، دون الإضرار بحقوق أي طرف.

وشدد "الخولي" على أن الهدف من مشروع القانون ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، بل تحقيق العدالة الناجزة، بحيث لا تبقى القضايا معلقة لسنوات، ويظل أحد الوالدين أو كلاهما بعيدًا عن أطفاله لفترات طويلة، مؤكدًا أن المعيار الأساسي هو "مصلحة الطفل واستقراره النفسي والاجتماعي".

واختتم المستشار طاهر الخولي، حديثه بالتأكيد على أن المجتمع يضم نماذج إيجابية كثيرة بعد الانفصال، إذ يحافظ بعض الآباء والأمهات على علاقات قائمة على الاحترام والمودة، وهو النموذج الذي ينبغي أن يدعمه القانون ويعززه بدلًا من تكريس الصراع.

اقرأ أيضًا:

متى تتم إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية؟.. وكيل تشريعية النواب يكشف مفاجأة - (فيديو)

"بقينا مشوهين".. مجدي الجلاد: المحتوى المحترم موجود بس مش متشاف

كواليس ترشيح مجدي الجلاد لمنصب وزير الإعلام في حكومة الجنزوري.. الإعلامي يكشف التفاصيل