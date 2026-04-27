أكد مصدران حكوميان، استمرار العمل بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بغلق المحال وغيرها من الأنشطة في تمام الساعة 11 مساءً حتى منتصف ليل اليوم الإثنين الموافق 27 أبريل 2026.

وقال المصدران، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن غلق المقاهي اليوم سيكون في تمام الساعة 11 مساءً تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء، بينما يبدأ تطبيق مواعيد الغلق الجديدة في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 28 أبريل.

وأشار المصدران، إلى أنه بالنسبة لمواعيد المحال العامة سيكون الغلق اليوم 11 مساءً، في حين يبدأ تطبيق المواعيد الصيفية غدًا والتي تقضي بأن تكون مواعيد الغلق 11 مساءً يوميًا باستثناء الخميس والجمعة وأيام الإجازات والعطلات الرسمية ليكون الغلق الساعة 12 منتصف الليل.

كانت لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، قررت إلغاء العمل بقرار رئيس الوزراء لغلق المحلات 11 مساءً يوميًا، على أن يتم العودة للمواعيد الطبيعية المعمول بها في هذا التوقيت اعتبارًا من يوم 28 أبريل الجاري.

المواعيد الطبيعية المعمول بها في هذا التوقيت، هي المواعيد الصيفية لغلق المحال، والتي تدخل حيز التطبيق سنويًا اعتبارًا من بداية الجمعة الأخيرة من شهر أبريل.

المواعيد الصيفية للمحلات والمقاهي

تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً خلال فصل الصيف، على أن تمتد حتى الساعة 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية.

مواعيد غلق المقاهي والمطاعم

مواعيد فتح المطاعم والكافيهات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، تفتح يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 1 صباحًا، مع السماح بخدمات "التيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

وفيما يخص مواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية، فتبدأ العمل يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، والتي يصدر بشأنها قرارات من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

الأنشطة المستثناة من مواعيد غلق المحلات

كما يستثني القرار بعض الأنشطة من الالتزام بهذه المواعيد، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، بالإضافة إلى المحال ذات الطابع الليلي، كمحال بيع الفاكهة والخضروات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

