عقدت هيئة مكتب نقابة المهندسين الجديدة لقاءً مع مديري الإدارات بالنقابة، بحضور المهندس رضا الشافعي- وكيل النقابة، والدكتور المهندس معتز طلبة- الأمين العام، والمهندس هشام أمين- أمين الصندوق، إلى جانب حضور المهندس محمود عرفات- الأمين العام السابق، وذلك في إطار تعزيز التواصل المؤسسي ودعم جهود تطوير منظومة العمل النقابي.

وأكد أعضاء هيئة المكتب، أهمية المرحلة المقبلة، مشددين على ضرورة بذل أقصى الجهود من جانب جميع العاملين، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمهندسين والارتقاء بمستوى الأداء داخل النقابة، بما يتماشى مع تطلُّعات أعضائها.

وأكد المهندس رضا الشافعي وكيل النقابة، أن هيئة المكتب تضع على رأس أولوياتها خدمة المهندسين، مؤكدًا أن عملهم يقوم في جوهره على الجهد التطوعي الذي يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطويرها بما يلبي احتياجات الأعضاء ويعزز من دور النقابة في دعمهم مهنيًا واجتماعيًا.

تطوير الخدمات أولوية المرحلة المقبلة

وشدد الدكتور المهندس معتز طلبة، على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التعاون والتكامل بين الإدارات، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتحقيق أعلى درجات الكفاءة، معربًا عن تطلعه إلى العمل بروح الفريق الواحد، بما يُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمهندسين، مؤكدًا حرصه للاستماع إلى كافة المقترحات والأفكار لتطوير آليات العمل بما يحقق الصالح العام للنقابة.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمود عرفات، كافة الخطوات التي اتخذتها النقابة خلال الفترة السابقة في إطار جهود التطوير، موضحًا أنه تم العمل على تطوير لوائح العاملين بالتوازي مع تطبيق إجراءات الحوكمة، إلى جانب تشكيل لجنة لإعداد اللوائح المالية التي تحكم عمل النقابة العامة والنقابات الفرعية، مشيرًا إلى أنه جرى العمل على تطوير منظومة إدارة العمل، حيث قطعت النقابة شوطًا جيدًا في هذا الإطار، إلى جانب اتخاذ خطوات مهمة نحو ميكنة العمل النقابي، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات.

وقدم "عرفات" التهنئة لهيئة مكتب النقابة الجديدة، مشيرًا إلى أن هيكل المجلس الحالي يضم كوادر نقابية تمتلك خبرات عملية، وهو ما يعزز من قدرة المجلس على إدارة الملفات واتخاذ القرارات بكفاءة، مؤكدًا أن نقابة المهندسين تُعد نقابة خدمية في المقام الأول، وأن الهدف الأساسي هو خدمة المهندسين، وأن معيار النجاح الحقيقي يتمثل في مدى رضا الأعضاء عن الخدمات المقدمة.

استعراض جهود المجلس السابق في التطوير

,أعرب المهندس رضا الشافعي، عن شكره وتقديره للمهندس محمود عرفات، على جهوده المخلصة المبذولة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن النقابة كيان خدمي مهني، وأن الهدف الأساسي لجميع المسؤولين هو خدمة المهندسين، موضحًا أن المجلس الحالي سيعمل على استكمال ما بدأه المجلس الحالي في مختلف الملفات، وعلى رأسها التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن النهج الذي سيتبناه المجلس الجديد يرتكز على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمهندسين، وأن تحقيق هذا الهدف يعتمد بشكل أساسي على جهود العاملين داخل النقابة، ودورهم المحوري في تحسين جودة الخدمات.

ووجه الدكتور المهندس معتز طلبة، الشكر للمهندس محمود عرفات، مؤكدًا أنه كان شاهدًا على جهوده المتواصلة لتطوير الخدمات وأساليب العمل، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال ما تم إنجازه في مختلف الملفات.

كما أشاد المهندس هشام أمين، بالمهندس محمود عرفات، وما قدَّمه خلال الفترة السابقة، معربًا عن تطلُّعه إلى استكمال مسيرة التطوير داخل النقابة خلال الفترة المقبلة.