سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 10 قروش و12 قرشًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 27-4-2026، مقارنة ببداية التعاملات، بحسب آخر تحديث لأسعار الصرف المنشورة على مواقع 5 بنوك كبرى.
لماذا انخفض سعر الدولار اليوم؟
انخفض سعر الدولار اليوم بدعم دخول مستثمرين أجانب لشراء أدوات دين مصرية " أذون خزانة محلية" مما أدى إلى زيادة عرض العملة وتقليل الضغط على الدولار.
سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في 5 بنوك
البنك الأهلي المصري:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
52.51 جنيه للشراء، و52.61 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.52 جنيه للشراء، و52.62 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.