مفتي الجمهورية ينعى والد رئيس مجلس الوزراء

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:12 ص 27/04/2026

الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية

نعى الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ببالغ الحزن والأسى، وبمزيد من الرضا بقضاء الله وقدَره، اللواء كمال مدبولي، والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي وافته المنية بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالعطاء الوطني والعمل المخلص.

وأشاد المفتي بما قدَّمه الفقيد من خدماتٍ جليلةٍ للوطن، إذ شغل منصب قائد سلاح المدفعية، وكان من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، التي سطر فيها أبناء مصر أروع صور البطولة والتضحية، فكان نموذجًا في الشجاعة والانضباط، ومثالًا يُحتذى في الإخلاص والتفاني في أداء الواجب.

وتوجه المفتي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى رئيس مجلس الوزراء وأسرته الكريمة، سائلًا الله عزَّ وجلَّ أن يتغمَّد الفقيد الكريم بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدم لوطنه خير الجزاء، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

فيديو قد يعجبك



بسبب تهديدات لبنان.. إسرائيل تقرر وقف الدراسة وحركة النقل في بلدات الشمال
انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
المكملات الغذائية قد تضر الجهاز الهضمي.. أعراض لا تتوقعها
شيرين عبدالوهاب تعود بقوة.. "الحضن شوك" تتصدر تريند موقع يوتيوب
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT على الدائري - خاص
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء