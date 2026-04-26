كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل محاولة إطلاق النار على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل فندق هيلتون بواشنطن، مشيرا إلى أن المسلح نزل من غرفته إلى القاعة.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المسلح سافر من كاليفورنيا ومعه أسلحة دون أن يفتشه أحد حتى وصوله واشنطن.

وتساءل الإعلامي: كيف يحدث هذا في أمريكا التي تراقب العالم كله، بـ40 جهاز استخبارات لم يصلهم أي معلومة عن العملية.

وأشار إلى أن ترامب وقع على الأرض أثناء محاولة إخلائه من قبل رجال الخدمة السرية، وسط حالة من الهرج والمرج بعد سماع 5 رصاصات خارج القاعة.

وأكد أحمد موسى أن هناك حديثا عن أمن الرئيس الأمريكي، متسائلا عن سبب عدم اكتشاف المسلح قبل وصوله إلى الفندق.، مشددًا على أن هذه الحادثة تظهر فجوة أمنية كبيرة رغم ادعاء أمريكا معرفتها بكل شيء في العالم.