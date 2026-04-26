أكد الدكتور محمد عبدالمعطي سمرا، عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة، خطورة اعتماد بعض مرضى السرطان على الوصفات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح سمرا، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن وسائل التواصل رغم دورها الإيجابي في نشر الوعي الصحي، إلا أن المشكلة تكمن في سهولة نشر معلومات غير موثوقة.

وأضاف عميد معهد الأورام أن أخطر ما تسببه هذه الوصفات هو تأخير حصول المريض على العلاج الصحيح وتقليل فرص الشفاء.

وأشار إلى أن علاج السرطان عملية علمية معقدة تتضمن الجراحة والعلاج الدوائي والمناعي والإشعاعي، تمر بمراحل بحث وتجارب دقيقة.

وشدد الدكتور محمد عبد المعطي على أن ما ينشر عن الوصفة السحرية لا يستند إلى العلم، بل يعتمد على تجارب فردية غير موثقة.

ودعا الدكتور محمد عبد المعطي سمرا، عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة، المرضى إلى الاعتماد على المصادر الطبية الموثوقة والأطباء المختصين فقط.