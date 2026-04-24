الرئيس السيسي: القضية الفلسطينية جوهر الصراع في المنطقة ولا بديل عن حل الدولتين

كتب : أحمد العش

06:40 م 24/04/2026
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الأزمات في المنطقة، وتمثل القضية المركزية للعالم العربي والشرق الأوسط، مشددًا على أهمية عدم السماح لأي طرف باستغلال الظرف الإقليمي لاتخاذ إجراءات تقوض فرص السلام والتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاجتماع التشاوري الذي عُقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، أنه مع استمرار الوضع شديد التأزم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أو قطاع غزة، فإن هناك جملة من الحقائق الجوهرية التي يجب الالتفات إليها.

وجاء في مقدمة هذه الحقائق، ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وتضافر الجهود لوقف سياسة الاستيطان ومنع أي محاولات لتهجيره أو تصفية القضية الفلسطينية.
شدد الرئيس السيسي، على أهمية تسلم اللجنة الوطنية الفلسطينية مسؤوليات إدارة قطاع غزة، مع الإسراع في نشر قوة استقرار دولية لضمان مراقبة وقف إطلاق النار، إلى جانب ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب المرحلة الأولى، ومضي جميع الأطراف قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد الرئيس السيسي، كذلك أهمية البدء الفوري في مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في مختلف أنحاء القطاع بما يضمن عودة الحياة الطبيعية للشعب الفلسطيني.
واختتم الرئيس السيسي، بالتأكيد على ضرورة أن يواصل الاتحاد الأوروبي ودوله دعم القضية الفلسطينية وعدم السماح بتراجعها على سلم الأولويات، مشددًا على أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

