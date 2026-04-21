مدته 3 أيام.. رابط التقديم وشروط التسجيل لبرنامج تدريبي مجاني في ريادة الأعمال للشباب

كتب : عمر صبري

03:31 م 21/04/2026

اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، عن فتح باب التقديم لبرنامج تدريبي مجاني في مجال ريادة الأعمال، وذلك ضمن مشروع تمكين الشباب والفتيات والطلاب للدخول في مجال ريادة الأعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يستهدف البرنامج الشباب والفتيات من الخريجين وطلبة الجامعات، خاصة من لديهم أفكار مشروعات مبتكرة أو مشروعات ناشئة (Startups) في السوق المصري، بهدف دعم قدراتهم وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

ويتميز البرنامج بتقديم تدريب مجاني بالكامل، من خلال محتوى عملي ومتخصص يُقدمه نخبة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال، مع التركيز على تنمية المهارات الرقمية والتسويقية الحديثة، وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل الحر.

ويتضمن البرنامج التدريبي اليوم الأول أساسيات ريادة الأعمال وبناء العقلية الريادية، والتعرف على بيئة ريادة الأعمال في مصر، وتنمية المهارات القيادية ومهارات التواصل واتخاذ القرار، اليوم الثاني: تطوير الفكرة وتحليل السوق، تصميم نموذج الأعمال (Business Model Canvas)، التسويق الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي، وبناء الهوية التجارية.

فيما يتضمن اليوم الثالث تحويل الفكرة إلى مشروع قابل للتنفيذ، دراسة الجدوى والتخطيط المالي، مصادر التمويل، الإجراءات القانونية، وحماية الملكية الفكرية.

وتبلغ مدة البرنامج: 3 أيام تدريبية 8 ساعات يوميًا، ويتم اختيار المتقدمين من خلال لجنة متخصصة وفقًا لمعايير محددة، مع إعطاء الأولوية لأصحاب الأفكار الريادية والمشروعات الناشئة، للتسجيل يرجى ملء استمارة التقديم اضغط هنا.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه سيتم التواصل مع المقبولين عبر البريد الإلكتروني المسجل في الاستمارة، ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، وتأهيل كوادر قادرة على المنافسة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.


