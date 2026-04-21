الديهي عن قرار إدراج الممتنعين عن النفقة ضمن قوائم منع السفر: "أداء الحقوق واجب"

كتب : داليا الظنيني

12:13 ص 21/04/2026

الإعلامي نشأت الديهي

وجه الإعلامي نشأت الديهي، تحية إلى النيابة العامة المصرية على خلفية قرار إدراج الممتنعين عن سداد النفقة ضمن قوائم الممنوعين من السفر.

وأوضح الديهي، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، أن أداء الحقوق واجب أساسي، وحقوق الأبناء تأتي في مقدمة هذه الواجبات.

وأضاف الإعلامي أنه يستغرب من تزايد مظاهر القسوة في المجتمع، داعيا إلى ضرورة تدخل المتخصصين في علم النفس والاجتماع لتحليل هذه الظواهر.

وفي سياق آخر، أشار إلى متابعة وزارة الخارجية المصرية لواقعة وفاة الدكتور ضياء العوضي، مقدما التعازي.

وشدد نشأت الديهي على أهمية تحري الدقة قبل تداول المعلومات، خاصة في ظل الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا عن الجهات التي تقف وراء توجيه الرأي العام عبر هذه المنصات.

نشأت الديهي نفقة منع سفر ضياء العوضي

