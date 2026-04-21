الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة، بداية من غدًا الأربعاء إلى الأحد 26 أبريل.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تنشط حركة الرياح من السبت إلى الأحد على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 درجة، والسواحل الشمالية 24 درجة، وشمال الصعيد 30 درجة، وجنوب الصعيد 32 درجة.