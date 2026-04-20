تفاصيل زيارة أحمد المسلماني الميدانية لمركز إرسال أبو زعبل

قام الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيارة ميدانية إلى مركز إرسال أبو زعبل، اليوم، في إطار متابعة منظومة العمل الإعلامي وتطوير البث الإذاعي والتليفزيوني.

تفاصيل زيارة أحمد المسلماني الميدانية لمركز إرسال أبو زعبل

ضم وفد الزيارة كل من: المخرج مجدي لاشين، الأمين العام للهيئة، والإعلامية ريهام الديب، وسامي العزالي عضوي مجلس الهيئة، والإذاعي عبد الرحمن البسيوني رئيس الإذاعة، والإذاعي الدكتور محمد لطفي، والإعلامي محمد إبراهيم الجوهري رئيس التليفزيون، والدكتور عبد العزيز عبد الفتاح رئيس قطاع القنوات الإقليمية، والمخرج وليد حسن نائب رئيس التليفزيون، والإعلامية عواطف أبو السعود نائب رئيس القناة الثانية.

والتقى "المسلماني" خلال الزيارة، بالمهندسين والفنيين والعاملين بمركز الإرسال، وتفقد سير العمل داخل محطات البث القديمة والجديدة، للوقوف على كفاءة التشغيل ومستوى الأداء.

وعقد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على هامش الجولة، اجتماعًا مطولًا مع قطاع الهندسة بحضور وفد ماسبيرو، جرى خلاله استعراض رؤية "عودة ماسبيرو" وتطويره على مختلف المستويات الفنية والتقنية والإدارية.

