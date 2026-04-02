حذر الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، من الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن قبل وبعد شهر رمضان، مشيرًا إلى أن تراجع الطلب عقب انتهاء الشهر الكريم تسبب في هبوط الأسعار بشكل ملحوظ.

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية هند الضاوي على قناة "القاهرة والناس"، إن هذا الانخفاض الحاد لا يصب في مصلحة الصناعة، بل يؤدي إلى خسائر كبيرة للمربين قد تدفعهم إلى الخروج من منظومة الإنتاج.

انخفاض الأسعار بعد رمضان يهدد المربين

أوضح رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن استمرار انخفاض الأسعار عن الحد الطبيعي يؤدي إلى خلل في المنظومة بأكملها، مؤكدًا أن خروج شريحة كبيرة من المربين سيؤدي لاحقًا إلى نقص في المعروض، ومن ثم ارتفاع الأسعار مرة أخرى، مما يهدد استقرار السوق ويضر بالمستهلكين والمنتجين على حد سواء.

وأشار إلى أن بعض السماسرة يحددون الأسعار وفقًا لحجم الطلب فقط، وهو أمر غير مقبول، سواء من خلال الرفع المبالغ فيه أو الخفض الحاد، داعيًا إلى وضع آلية واضحة ومستقرة لتحديد الأسعار.

وشدد رئيس شعبة الدواجن على ضرورة حماية المنظومة من التقلبات المتكررة التي تهدد استمراريتها، مؤكدًا أن استقرار الأسعار يضمن بقاء المربين واستمرار الإنتاج المحلي بكفاءة.

وأكد أن تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك هو السبيل الوحيد للحفاظ على صناعة الدواجن المصرية قوية ومستدامة.