شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، كما أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا جديدًا من وجود عبوات مجهولة المصدر لأحد المضادات الحيوية بالأسواق.

السيسي يؤكد رفض مصر لأي مساس بسيادة الكويت أو أي دولة عربية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، ووزير مفوض عبد الله العبيدي، مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير.

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش.. تفاصيل

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرًا جديدًا من وجود عبوات مجهولة المصدر لأحد المضادات الحيوية بالأسواق.

وتضمن المنشور الذي حمل رقم 28 لسنة 2026، تحذير من التشغيلة رقم "FEG026" من مستحضر "Tavanic 500 mg"، والمنسوب إنتاجها إلى شركة "Sanofi"، مؤكدة ضرورة توخي الحذر من تداول هذه العبوات في السوق.

"النقل" تحذر من ركوب عربات غير مخصصة: ظاهرة خطيرة تهدد الأرواح

أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا اليوم بشأن تكرار الحوادث المأساوية الناتجة عن ظاهرة قيام بعض المواطنين بركوب عربات النقل غير المخصصة لنقل الركاب، والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأشار بيان الوزارة إلى خطورة هذه الظاهرة وضرورة مشاركة المواطنين في التوعية من مخاطرها.

للقطاعين العام والخاص.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

يهتم عدد كبير من المواطنين، والعاملين في القطاعين سواء العام المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 15 لسنة 2025، عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق 25 من شهر أبريل عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

تصل لـ1000 جنيه للمتر.. رسوم جديدة على مشروعات الشراكة العقارية بالساحل والقاهرة

قال مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية إنه تم تطبيق رسوم جديدة على المشروعات العقارية التي تُطبق بنظام الشراكة في الساحل الشمالي وشرق وغرب القاهرة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن الرسوم الجديدة تبدأ من 1000 جنيه للمتر، و20 دولارًا للمشروعات التي يتم تطويرها بالشراكة مع شركة أجنبية.

هل تطبق بأثر رجعي؟.. بيان هام من الكهرباء عن زيادة أسعار العداد الكودي

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حقيقة تطبيق زيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي بأثر رجعي.

وقالت "الكهرباء"، بحسب بيان لها، الأحد، إن ما أثير بشأن تطبيق الزيادة بأثر رجعي غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

"اختفاء غامض" لضياء العوضي.. 3 مصادر تكشف حقيقة وفاته

أثار منشور لمحامي الطبيب ضياء العوضي، بشأن اختفائه قبل 7 أيام، تساؤلات حول مصيره، في الوقت الذي أوضحت فيه 3 مصادر لمصراوي حقيقة وفاته.

وقال المحامي مصطفى مجدي، لمصراوي، إن "الخبر المنتشر حول وفاته غير صحيح وعارٍ من أي دليل".

