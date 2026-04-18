خلال اتصال هاتفي من عون.. الرئيس السيسي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان

كتب : أحمد عبدالمنعم

08:29 م 18/04/2026 تعديل في 08:31 م

الرئيس عبد الفتاح السيسي والعماد جوزاف عون

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان.

وأشاد الرئيس السيسي بالجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية لبسط سلطة المؤسسات الوطنية على كامل ربوع لبنان، مثمناً المساعي الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار واستدامة وقف إطلاق النار.

واستعرض الرئيس، في هذا الإطار، الجهود التي تقوم بها مصر لدعم لبنان، والنأي به عن التوترات والأزمات الإقليمية الراهنة، مشدداً على إدانة مصر الكاملة لأي اعتداء على أمن وسيادة لبنان ومقدرات شعبه الشقيق.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس جوزاف عون أعرب عن تقديره لموقف مصر الدائم في التضامن مع لبنان والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، شاكراً الرئيس على حرصه الكبير على دعم لبنان.

كما استعرض الرئيس اللبناني تطور المفاوضات المباشرة التي تجري برعاية أمريكية، مشدداً على موقف الدولة اللبنانية المتمسك بالتوصل لتسوية سلمية عادلة ومستدامة تحافظ على سيادة لبنان وأمن شعبه ووحدة وسلامة أراضيه. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين توافقا على تكثيف التواصل والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

الرئيس السيسي لبنان جوزيف عون

