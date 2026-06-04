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قرار حكومي بتخصيص أرض مجانية لإقامة ملحق مجمع تعليمي بسوهاج

كتب : أحمد الجندي

12:54 م 04/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1279 لسنة 2026 بشأن تخصيص قطعة أرض بمحافظة سوهاج لصالح مديرية التربية والتعليم، وذلك بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ سوهاج؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

ونص القرار على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 780 مترًا مربعًا ضمن القطعة رقم (4) بحوض الخضرية رقم (2) بناحية نجع الماسخ، التابعة لقرية بناويط بمركز ومدينة المراغة، بالمجان لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

إقامة ملحق لمجمع تعليمي على الأرض المخصصة

ويهدف القرار إلى إقامة ملحق لمجمع تعليمي على الأرض المخصصة، بما يسهم في التوسع في الخدمات التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب بالمنطقة.

وأكد القرار في مادته الثانية ضرورة نشره في الجريدة الرسمية والعمل على تنفيذه من قبل الجهات المختصة.

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وزارة التربية والتعليم رئيس الوزراء الجريدة الرسمية

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