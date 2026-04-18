عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع وفد شركة "Nexus Analytica" برئاسة الدكتور وسام الباز، المدير التنفيذي للشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الهادف إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة وتعظيم الاستفادة من الحلول الرقمية المتقدمة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحقيق التشغيل الاقتصادي بما يسهم في تحسين جودة التغذية واستدامة واستقرار التيار الكهربائي.

وبحث الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركة في مجال التقنيات الرقمية المتقدمة، وتطبيق منصة "NexusGRID" داخل قطاع الطاقة، بما يدعم جهود التحول الرقمي في تشغيل الشبكة الموحدة والتخطيط وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة، بما يعزز مستويات الكفاءة والشفافية والتنافسية، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

التحول الرقمي في قطاع الطاقة

استعرض وزير الكهرباء، خلال اللقاء، خبرات الشركة في هذا المجال، واستمع إلى عرض تفصيلي حول أحدث الحلول التكنولوجية التي تقدمها في المبادرات الرقمية، حيث تم تناول منصة "NexusGRID" باعتبارها أحد أبرز الحلول الرقمية المطروحة، والمصممة لدعم التحول الرقمي في قطاع الطاقة من خلال تحليل ومتابعة بيانات شبكات الكهرباء، ومراقبة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج.

وأوضح أن المنصة توفر نظامًا رقميًا متكاملًا لمتابعة الأداء الفني للمحطات، وتحسين عمليات التنبؤ الفني والمالي، وإدارة مزيج الطاقة، بما يساهم في رفع كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الوقود، إلى جانب إمكانية استخدامها في إدارة اتفاقيات شراء الطاقة من الجوانب الفنية والمالية والقانونية، بما يضمن دقة المتابعة لمراحل التعاقد والتنفيذ والتشغيل.

وأشار إلى أن المنصة تسهم في تعزيز الانضباط والشفافية داخل مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال رصد المؤشرات المالية للعقود ومتابعة الجوانب القانونية، بما يضمن الالتزام ببنود اتفاقيات شراء الطاقة (PPA)، والتعامل السريع مع التحديات التي قد تواجه المستثمرين أو تؤثر على انتظام التشغيل، مع تقليص مدد التعاقد والإجراءات المرتبطة بالمشروعات، إلى جانب دعم موثوقية الشبكة والحفاظ على استقرارها، وتحقيق التكامل بين القدرات المتجددة والمنظومة الكهربائية بكفاءة عالية.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء مستمر في دعم جهود التحول الرقمي، ومراقبة وتحليل بيانات الطاقة، وتحسين أداء مشروعات الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات الرقمية الداعمة للاستراتيجية الوطنية للطاقة، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي وتعزيز مبادئ الحوكمة.

شبكة الكهرباء الذكية

أشار الوزير، إلى أن التحول من شبكة كهرباء تقليدية إلى شبكة ذكية يتم تنفيذه بشكل متوازٍ في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، مع التركيز على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن تحديث وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة يعد من الأولويات الرئيسية للارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية.

ولفت الوزير إلى استمرار التعاون مع القطاع الخاص في إطار تنفيذ خطة التحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كمكون أساسي في مزيج الطاقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار الشبكة القومية واستمرارية التغذية الكهربائية.

اقرأ أيضًا:

ياسر النادي رئيسًا لمركز المعامل الحارة بهيئة الطاقة الذرية



