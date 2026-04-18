أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور ياسر عبدالمحسن النادي رئيسًا لمركز المعامل الحارة بهيئة الطاقة الذرية، ويأتي هذا القرار تتويجًا لمسيرة علمية وإدارية حافلة للدكتور النادي داخل أروقة الهيئة.

وذكرت هيئة الطاقة الذرية، في بيان اليوم السبت، أن الدكتور ياسر النادي من مواليد القاهرة عام 1968، وقد حصل على بكالوريوس العلوم في الكيمياء من جامعة القاهرة عام 1989 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، واستكمل دراساته العليا بالجامعة نفسها ليحصل على درجة الماجستير عام 1996، ثم درجة الدكتوراه في العلوم (كيمياء غير عضوية) عام 2002.

اقرأ أيضًا:

طفرة في معمل متبقيات المبيدات.. أجهزة جديدة تقلص زمن الفحص للنصف



