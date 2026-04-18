ضوابط جديدة لسفر الطلاب للخارج.. و5% حدًا أقصى لفارق القبول

كتب : محمد أبو بكر

11:20 ص 18/04/2026

الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي

جدد المجلس الأعلى للجامعات التأكيد على الضوابط المنظمة لسفر الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بالجامعات الأجنبية خارج البلاد، مشددًا على أن معادلة الدرجات العلمية الصادرة من المؤسسات التعليمية بالخارج تتم بشكل فردي لكل حالة، وذلك بعد حصول الطالب على الدرجة العلمية واستكمال دراسته وعودته إلى مصر.

وأوضح "الأعلى للجامعات"، بحسب بيان اليوم، أن القبول للدراسة في الجامعات الأجنبية بالخارج بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة يتم وفق ضوابط محددة، حيث يُسمح بالالتحاق بالكليات المناظرة بمجموع يقل بنسبة لا تتجاوز 5% فقط عن الحد الأدنى للقبول بالكليات نفسها في الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في عام الحصول على شهادة الثانوية العامة.

وأشار المجلس، إلى أن هذه الإجراءات تتم من خلال الإدارة العامة للبعثات التابعة لوزارة التعليم العالي، والتي تتولى مراجعة بيانات الطالب قبل إصدار تصريح السفر، مؤكداً أنه لن يتم منح أي طالب تصريحًا للدراسة بالخارج إلا بعد التأكد من صحة شهادة الثانوية العامة ومراجعة المجموع الحاصل عليه.

وأضاف المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم مطالبة الطالب بتقديم بيان رسمي صادر من مكتب التنسيق يتضمن مجموع درجاته والحد الأدنى للقبول بالتخصص الذي يرغب في دراسته بالخارج، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط المعتمدة وتحقيق العدالة بين الطلاب.

وأكد المجلس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم التحاق الطلاب المصريين بالجامعات الأجنبية، وضمان جودة العملية التعليمية، والحفاظ على حقوق الطلاب عند التقدم لاحقًا لمعادلة الشهادات العلمية الصادرة من الخارج.

تنسيق الجامعات معادلة الشهادات الأجنبية المجلس الأعلى للجامعات الدراسة بالخارج

