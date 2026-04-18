أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم السبت هو المتمم لشهر شوال لعام 1447 هجريًا، على أن يكون يوم الأحد هو أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1447 هجريًا.

الإفتاء تهنئ الرئيس السيسي بحلول ذي القعدة 2026

تقدمت "الدار" بهذه المناسبة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما هنأت الشعب المصري الكريم، وجميع رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية، والمسلمين في كل مكان.

ودعت دار الإفتاء المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وسائر الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على الجميع نعمة الأمن والسلام، إنه نعم المولى ونعم النصير.

