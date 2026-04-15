قال الإعلامي محمود سعد إنه لم يعرف عالم الأغنياء في طفولته، موضحًا أن نشأته في باب الخلق ثم حي المنيرة جعلته قريبًا من واقع الطبقة المتوسطة وبعيدًا عن مظاهر الثراء.

محمود سعد يروي تجربة مؤثرة داخل منزل كمال الطويل

أوضح "سعد" في مقطع فيديو نشره عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أنه في طفولته لم يكن يرى سوى بيوت الطبقة المتوسطة، لافتًا إلى أن أول إحساس حقيقي لديه باختلاف الطبقات الاجتماعية جاء عندما دخل منزل أحد الفنانين الكبار، إذ شعر لأول مرة بما وصفه بـ"العز القديم" داخل بيت احتفظ بطابعه البسيط والأصيل رغم مكانة صاحبه.

محمود سعد يكشف كيف غيّرت زياراته لبيوت المشاهير نظرته للثراء

استعاد الإعلامي نشأته في منطقة باب الخلق ثم انتقاله إلى حي المنيرة، مشيرًا إلى أن الحياة اليومية في ذلك الوقت كانت بعيدة تمامًا عن مظاهر الثراء، وأن صور الأغنياء كانت بالنسبة له محدودة وتأتي من مشاهد عابرة، مثل السيارات الفارهة أو بعض السيدات اللاتي كن يترددن على جمعيات خيرية.

وأضاف أنه مع مرور الوقت تعرّف عن قرب على نماذج مختلفة من بيوت العز، من خلال عمله الصحفي وعلاقاته بعدد من الفنانين والشخصيات العامة، مؤكدًا أن أول زيارة مؤثرة له كانت إلى منزل الموسيقار كمال الطويل، إذ فوجئ ببساطة المكان واتساعه في الوقت نفسه، وهو ما منحه انطباعًا مختلفًا عن مفهوم الثراء.

وتابع "سعد" أنه التقى خلال مسيرته بعدد من رموز الفن والصحافة، وأن تلك اللقاءات أتاحته له فرصة دخول بيوت وشقق كبار الفنانين والتعرف على أسلوب حياتهم، الأمر الذي ساعده على تكوين رؤية أوسع عن الفروق بين المظاهر الاجتماعية والواقع الحقيقي.

واختتم الإعلامي محمود سعد، حديثه بالتأكيد على أن تلك الذكريات ساهمت في تشكيل فهمه الخاص لـ عالم الأغنياء في الزمن القديم، كما رآه من خلال تجاربه الشخصية وزياراته الميدانية.

محمود سعد ينتقد الرسوم المفروضة على المصريين بالخارج ويحذر من تداعياتها

محمود سعد يكشف عن مفاجأة جديد في رمضان 2026 – فيديو

محمود سعد عن فوز المنتخب: روح الفريق والحماس أهم من النتيجة -(فيديو)