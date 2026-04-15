شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الرئيس السيسي يجتمع مع القائد العام للقوات المسلحة ووزير الإنتاج الحربي، ومدبولي يتفقد مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالعاصمة الجديدة ويصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح في مخالفات البناء، وقطع المياه عن مناطق في القاهرة لمدة 6 ساعات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يجتمع مع القائد العام للقوات المسلحة ووزير الإنتاج الحربي.. تفاصيل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربي.

للتفاصيل .. اضغط هنا

مدبولي يتفقد مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالعاصمة الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالعاصمة الجديدة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

لمدة 6 أشهر.. مدبولي يصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح في مخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وقف توصيل الغاز للمباني المخالفة.. ومصدر يكشف التفاصيل

كشف مصدر مطلع بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، عن صدور قرار لجميع شركات توصيل الغاز الطبيعي تضمن وقف توصيل الغاز الطبيعي لجميع المباني العشوائية والمخالفين، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات القانونية المعمول بها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن مناطق في القاهرة بهذا الموعد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن عدد من المناطق، نظرًا لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد وتغيير وصلة ومحبس قطر 800 مم على الخط الرئيسي المغذي لخزان مايو.

للتفاصيل.. اضغط هنا.

أكثر من 9 آلاف فرصة عمل في 13 محافظة| التخصصات والتقديم

أعلنت وزارة العمل، عن إصدار نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تتضمن 9430 فرصة عمل بالتعاون مع 42 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 13 محافظة على مستوى الجمهورية، مع فتح باب التقديم على الوظائف المعلنة طوال شهر أبريل 2026 الجاري.

للتفاصيل.. اضغط هنا

توجيه مهم من وزير التموين بشأن ماكينات الصرف والسلع التموينية

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي البدالين التموينيين وشعبة المواد الغذائية، في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية ودعم استقرار الأسواق، ومناقشة التحديات التشغيلية ووضع حلول عاجلة تضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب

أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها للسائح الأجنبي والزائر المصري.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الاستعداد المسبق.. بيان مهم من "السياحة" بشأن الحج 2026

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن منظومة الاستعداد المسبق تُعد أحد أهم الركائز التنظيمية لموسم حج 1447 هـ، لما لها من دور محوري في رفع كفاءة الخدمات وتسهيل الإجراءات للحجاج، ضمن توجه شامل للتحول الرقمي في إدارة رحلات الحج.

للتفاصيل.. اضغط هنا