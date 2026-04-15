أعلنت وزارة العمل، عن إصدار نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تتضمن 9430 فرصة عمل بالتعاون مع 42 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 13 محافظة على مستوى الجمهورية، مع فتح باب التقديم على الوظائف المعلنة طوال شهر أبريل 2026 الجاري.

وأوضحت وزارة العمل، بحسب بيانها، الأربعاء، أن نشرة التوظيف تشمل فرصًا متنوعة في عدد كبير من المهن والتخصصات برواتب مجزية تُحدد وفق طبيعة كل وظيفة ونتائج المقابلات الشخصية، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية لضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة.

أماكن فرص العمل والوظائف المتاحة

تتضمن النشرة عددًا من الفرص المخصصة لذوي الهمم دعمًا لسياسة الدمج في سوق العمل، وتشمل المحافظات المستفيدة: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الغربية، المنيا، بني سويف، السويس، الأقصر، المنوفية، أسيوط، قنا، والبحر الأحمر، في تخصصات متعددة مثل التسويق، الموارد البشرية، الهندسة، الميكانيكا، الصيانة، المحاسبة، الإنتاج، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة، الفندقة والمطاعم وغيرها.

خطوات التقديم على وظائف وزارة العمل

أشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، بالإضافة إلى إمكانية التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، مؤكدة أن نشرة التوظيف تصدر أسبوعيًا في إطار التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب.

تخصصات فرص العمل المتاحة

جاءت تخصصات فرص العمل المتاحة، كما يلي:

- التسويق، الموارد البشرية.

- الهندسة (اتصالات وكهرباء).

- الميكانيكا والتحكم الكهربائي.

- الصيانة.

- المحاسبة.

- الإشراف الفني والموقعي.

- الإنتاج.

- المشتريات.

- المبيعات.

- الجودة.

- الأمن.

- المخازن.

- القيادة برخص مختلفة.

- الفندقة والمطاعم.

- أعمال الإنتاج والنظافة وعدد من التخصصات الأخرى.