إعلان

أحمد موسى: رؤية السيسي حصنت مصر ضد الأزمات العالمية

كتب : داليا الظنيني

09:10 م 14/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي أحمد موسى، نجاح الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة المصرية لتأمين احتياجاتها الأساسية في ظل الاضطرابات الدولية الراهنة، مؤكداً أن التحركات المصرية بدأت منذ سنوات تحسباً لمثل هذه الأزمات.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرؤية المبكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 كانت وراء إطلاق "المشروع القومي للصوامع"، الذي قفز بسعة تخزين القمح من 1.4 مليون طن إلى 3.4 مليون طن حالياً.

وعن خطط التوسع الإستراتيجي، أضاف موسي، أن الدولة تستهدف الوصول بسعة تخزين الصوامع إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، مشيراً إلى إنشاء صوامع متخصصة في الموانئ تستوعب نصف مليون طن من القمح المستورد.

وكشف عن قرب افتتاح مركز سفنكس، لتداول المحاصيل على مساحة 600 فدان، وهو مشروع ضخم ينفذه جهاز «مستقبل مصر» بطاقة تداول تصل إلى 20 مليون طن من السلع والخضراوات واللحوم، ما يمثل طفرة في منظومة الأمن الغذائي.

أزمة الطاقة والاضطرابات الملاحية

وفيما يخص مشهد الطاقة العالمي، أوضح موسى، أن القوى الكبرى مثل الصين تسابق الزمن لتأمين مخزونها النفطي، في وقت تستعد فيه الأسواق لعودة العقوبات على إيران بنهاية الأسبوع.

وذكر أن التهديدات المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز تضع العالم أمام تحدٍ حقيقي، محذراً من قفزة كبرى في أسعار البترول إذا استمر الإغلاق لفترة أطول، وهو ما دفع الدول الأوروبية للدعوة لاجتماع عاجل لمناقشة حرية الملاحة في المضيق.

الجاهزية المصرية والتحوط من الصدمات

أكد موسى، أن الرئيس السيسي أعطى تكليفات واضحة لكافة الأجهزة بملء المستودعات الاستراتيجية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء للوقود أو الأدوية أو السلع الأساسية.

وأشار إلى أن مصر باتت تمتلك بنية تحتية تخزينية قوية مكنتها من الصمود أمام الأزمات التي لم تكن دول كثيرة مستعدة لها، خاصة مع تصاعد حدة التوترات الدولية وتصريحات الرئيس الأمريكي "ترامب" حول هيمنة الإنتاج النفطي لبلاده.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد موسى مضيق هرمز حرب إيران الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينها الإمارات.. أمريكا تهدد 3 دول بسبب معاملات إيران المصرفية
شئون عربية و دولية

بينها الإمارات.. أمريكا تهدد 3 دول بسبب معاملات إيران المصرفية
النار كلت الحيطان و7 فتيات .. مشاهد من داخل مصنع أحذية الزاوية
مصراوى TV

النار كلت الحيطان و7 فتيات .. مشاهد من داخل مصنع أحذية الزاوية
من مقالاته.. كيف يفكر السفير رمزي عز الدين مستشار الرئيس للشؤون السياسية؟
أخبار مصر

من مقالاته.. كيف يفكر السفير رمزي عز الدين مستشار الرئيس للشؤون السياسية؟
بدموع الفرح.. أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته
زووم

بدموع الفرح.. أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته
4 ملفات في لقاء وزير الخارجية ونظيره الأمريكي.. بينها إيران وسلاح حماس
شئون عربية و دولية

4 ملفات في لقاء وزير الخارجية ونظيره الأمريكي.. بينها إيران وسلاح حماس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير