أكد الإعلامي أحمد موسى، نجاح الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة المصرية لتأمين احتياجاتها الأساسية في ظل الاضطرابات الدولية الراهنة، مؤكداً أن التحركات المصرية بدأت منذ سنوات تحسباً لمثل هذه الأزمات.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الرؤية المبكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 كانت وراء إطلاق "المشروع القومي للصوامع"، الذي قفز بسعة تخزين القمح من 1.4 مليون طن إلى 3.4 مليون طن حالياً.

وعن خطط التوسع الإستراتيجي، أضاف موسي، أن الدولة تستهدف الوصول بسعة تخزين الصوامع إلى 6 ملايين طن بحلول عام 2030، مشيراً إلى إنشاء صوامع متخصصة في الموانئ تستوعب نصف مليون طن من القمح المستورد.

وكشف عن قرب افتتاح مركز سفنكس، لتداول المحاصيل على مساحة 600 فدان، وهو مشروع ضخم ينفذه جهاز «مستقبل مصر» بطاقة تداول تصل إلى 20 مليون طن من السلع والخضراوات واللحوم، ما يمثل طفرة في منظومة الأمن الغذائي.

أزمة الطاقة والاضطرابات الملاحية

وفيما يخص مشهد الطاقة العالمي، أوضح موسى، أن القوى الكبرى مثل الصين تسابق الزمن لتأمين مخزونها النفطي، في وقت تستعد فيه الأسواق لعودة العقوبات على إيران بنهاية الأسبوع.

وذكر أن التهديدات المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز تضع العالم أمام تحدٍ حقيقي، محذراً من قفزة كبرى في أسعار البترول إذا استمر الإغلاق لفترة أطول، وهو ما دفع الدول الأوروبية للدعوة لاجتماع عاجل لمناقشة حرية الملاحة في المضيق.

الجاهزية المصرية والتحوط من الصدمات

أكد موسى، أن الرئيس السيسي أعطى تكليفات واضحة لكافة الأجهزة بملء المستودعات الاستراتيجية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء للوقود أو الأدوية أو السلع الأساسية.

وأشار إلى أن مصر باتت تمتلك بنية تحتية تخزينية قوية مكنتها من الصمود أمام الأزمات التي لم تكن دول كثيرة مستعدة لها، خاصة مع تصاعد حدة التوترات الدولية وتصريحات الرئيس الأمريكي "ترامب" حول هيمنة الإنتاج النفطي لبلاده.