ناشد نادي أعضاء هيئة البحوث بمركز بحوث الصحراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التدخل لمعالجة أوضاعهم المالية، مؤكدين أن الزيادات الأخيرة في الأجور لم تُحدث أثرًا ملموسًا على دخولهم.

وأوضح النادي، في خطاب رسمي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 7000 إلى 8000 جنيه، إلى جانب إقرار علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لم ينعكس بشكل حقيقي على رواتبهم، نظرًا لاعتماد الجزء الأكبر من دخلهم على بدلات ثابتة لا تتأثر بالزيادات، إذ تمثل نحو 85% من إجمالي الراتب، مقابل 15% فقط للأجر الأساسي.

هيكل الرواتب يضعف الاستفادة من الزيادات

أشار "الخطاب" إلى أن الرواتب ما زالت محتسبة وفق أساسي 2015، مع تجميد معظم البدلات والمكافآت عند قيم مقطوعة، وفقًا لقانون 8 لسنة 2016، ما أدى إلى حرمانهم من الاستفادة من الزيادات المتتالية، وهو ما انعكس سلبًا على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، فضلًا عن تحملهم تكاليف الأبحاث والدراسات من دخولهم الخاصة.

أكد أعضاء هيئة البحوث، أنهم يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة تعوق أداءهم لمهامهم العلمية والبحثية، في ظل انشغالهم بتوفير متطلبات الحياة الأساسية لأسرهم.

وطالب النادي بضرورة شمول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمراكز البحثية برعاية الدولة، واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة ثبات الرواتب، مقترحين عددًا من الحلول، من بينها مضاعفة بدل الجامعة وبدل الجودة، وتعديل الرواتب على أساس يوليو 2026 بعد إضافة كافة العلاوات، فضلًا عن تعديل منظومة المعاشات بما يضمن حصول المتقاعد على 90% من آخر راتب.

واختتم الأعضاء الخطاب، بمناشدة القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم من قرارات تضمن حياة كريمة للباحثين وأسرهم، ودعم مسيرتهم العلمية بما يخدم جهود التنمية في مصر.

"بحوث الصحراء" يدعم أهالي تجمع الباغة بمشروعات إنتاج حيواني وداجني بجنوب سيناء

بحوث الصحراء يتفقد محطة رأس سدر تمهيدًا لإنشاء معمل للتلقيح الصناعي –صور

رسميًا.. الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للأجور