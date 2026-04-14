إعلان

وزير الصحة يبحث تطوير مستشفى الكبد المصري ببلطيم

كتب : أحمد جمعة

05:51 م 14/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد الكرزوني رئيس مجلس إدارة جمعية الإيثار للتنمية المتكاملة والوفد المرافق لهما؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي، وخاصة مشروع مستشفى الكبد المصري ببلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع شهد استعراضًا شاملاً لمراحل نشأة المشروع، بدءًا من مراحل التأسيس والتصميمات المعمارية والإنشائية، وصولاً إلى تشكيل مجلس الإدارة والمقر الرئيسي، بما يضمن حوكمة فعالة وإدارة كفؤة.

وأكد عبدالغفار في بيان اليوم، أن اللقاء بحث آليات التكامل بين المستشفى والمنشآت الصحية بالمحافظة، بهدف تطويره ليصبح مستشفى متعدد التخصصات وفق احتياجات الخريطة الصحية، تمهيدًا لإدراج كفر الشيخ ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع أنه تم التشديد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروع، مع مناقشة الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بملكية المشروع وآليات إدارته، إلى جانب التواصل مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تمهيدًا لاعتماده، واستكمال التجهيزات وفق البرنامج الوظيفي المعتمد لضمان تشغيل المستشفى بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أهمية الدور الحيوي للمجتمع الأهلي كشريك أساسي في دعم جهود الدولة بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن تكامل جمعية الإيثار مع مؤسسات الحكومة في تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية يعكس قوة التعاون والتكافل المجتمعي، ويساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق استفادة المواطنين منها.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المخصصة، والمستشار أحمد حفني عضو مكتب المستشار القانوني للوزارة، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المخصصة، والدكتور محمد عبدالواحد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والسيد محمد عمر شرف أمين صندوق جمعية الإيثار للتنمية المتكاملة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى الكبد بلطيم كفر الشيخ خالد عبدالغفار وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان

