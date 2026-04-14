أول تعليق من مدبولي بشأن قوانين الأسرة: تُعالج المشاكل بحلول جذرية

كتب : أحمد جمعة

07:28 م 14/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل حالياً على سرعة الانتهاء من عددٍ من التشريعات التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وآخرها مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة) وتقديمها إلى مجلس النواب.

وأوضح "مدبولي" أن تلك القوانين تعالج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، مُشدداً على أنه سيتم عقد اجتماع هذا الأسبوع لمتابعة هذا الأمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي اليوم، لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الالكترونية لحماية النشء في البيئة الرقمية.

الرئيس السيسي يوجه بسرعة إنجاز قوانين الأسرة

وأمس، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية "الأسرة المسلمة- الأسرة المسيحية- صندوق دعم الأسرة" إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.

"القومي للمرأة": المرأة المصرية مطمئنة على مكتسباتها

كما وجّه المجلس القومي للمرأة، في هذا السياق، الشكر إلى رئيس الجمهورية، إذ أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس أن هذا التوجيه يعكس إيمان القيادة السياسية الراسخ بأهمية استقرار الأسرة المصرية، وحرصها على صياغة تشريعات عصرية ومتوازنة تحقق العدالة وتصون حقوق جميع أفراد الأسرة.

أضافت أن التوجهات الرئاسية أكدت أن قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أي طرف، بل سيحقق التوازن والعدالة، ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، مع إيلاء المصلحة الفضلى للطفل أولوية أساسية في أي تشريع.

