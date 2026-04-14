تعيين رمزي عز الدين مستشارًا للسيسي للشئون السياسية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 166 لسنة 2026 بتعيين السيد رمزي عز الدين رمزي، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون السياسية لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 7 أبريل 2026.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس "رستم مينيخانوف" رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بـ"مينيخانوف" في مصر، وطلب نقل تحيات سيادته إلى الرئيس "فلاديمير بوتين"، مشيداً بالزخم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية في كافة المجالات، بما في ذلك مع جمهورية تتارستان، ومنوها بالطفرة التنموية التي تشهدها جمهورية تتارستان لاسيما في المجالات الصناعية والتكنولوجية والزراعية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان. كما وجه السيد الرئيس التهنئة على اختيار مدينة "كازان" عاصمةً للثقافة الإسلامية لعام 2026.