تعيين رمزي عز الدين مستشارًا للسيسي للشئون السياسية

كتب : محمد سامي

02:47 م 14/04/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 166 لسنة 2026 بتعيين السيد رمزي عز الدين رمزي، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون السياسية لمدة عام اعتبارًا من تاريخ 7 أبريل 2026.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس "رستم مينيخانوف" رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بـ"مينيخانوف" في مصر، وطلب نقل تحيات سيادته إلى الرئيس "فلاديمير بوتين"، مشيداً بالزخم الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية في كافة المجالات، بما في ذلك مع جمهورية تتارستان، ومنوها بالطفرة التنموية التي تشهدها جمهورية تتارستان لاسيما في المجالات الصناعية والتكنولوجية والزراعية، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا الاتحادية وجمهورية تتارستان. كما وجه السيد الرئيس التهنئة على اختيار مدينة "كازان" عاصمةً للثقافة الإسلامية لعام 2026.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رمزي عز الدين مستشار رئيس الجمهورية

إبراهيم نور الدين: أزمة الأهلي واتحاد الكرة "استعراض قوة"
رياضة محلية

إبراهيم نور الدين: أزمة الأهلي واتحاد الكرة "استعراض قوة"
انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

انخفض في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
الشروط والإجراءات.. كيف تحصل على المعاش المبكر؟
اقتصاد

الشروط والإجراءات.. كيف تحصل على المعاش المبكر؟
صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
أخبار البنوك

صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
مؤلف "سطلانة" يوضح لـ"مصراوي" حقيقة تعدي مسلسل أمريكي على الأغنية
زووم

مؤلف "سطلانة" يوضح لـ"مصراوي" حقيقة تعدي مسلسل أمريكي على الأغنية

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"