إعلان

الصحة تطلق برنامجًا تدريبيًا دوليًا لتأهيل فنيي الأشعة بمعايير ألمانية.. تفاصيل

كتب : أحمد جمعة

01:51 م 14/04/2026

وزارة الصحة والسكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق أول برنامج تدريبي احترافي متكامل في مصر في مجالي الرنين المغناطيسي (MRI) والأشعة المقطعية (CT)بالشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالتعاون التقني مع شركة Siemens Healthineers.

يأتي هذا البرنامج، كخطوة استراتيجية مهمة لرفع كفاءة الكوادر الطبية المصرية، وتعزيز جودة الخدمات التشخيصية داخل المنظومة الصحية، مع فتح آفاق مهنية دولية أمام الشباب المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن البرنامج يهدف إلى إعداد جيل من فنيي الأشعة المصريين بمعايير دولية، بما يساهم في رفع جودة الخدمات التشخيصية، ويؤهل الكوادر الوطنية لفرص العمل في السوق الألماني من خلال مسار مهني معتمد يربط بين الدولتين.

وبين "عبد الغفار"، أن البرنامج يمنح المتدربين حزمة متكاملة من الامتيازات تشمل تدريبًا نظريًا وعمليًا مكثفًا لمدة أربعة أشهر على أحدث التقنيات، بالإضافة إلى دورات مجانية لتعلم اللغة الألمانية حتى مستوى B2 المعتمد.

وأضاف، أن البرنامج يعتمدعلى نظام التعلم الهجين (Hybrid Learning) الذي يجمع بين التدريب عبر الإنترنت والجلسات الحضورية بمقر أكاديمية سيمنس بالقاهرة، مع توفير إقامة كاملة للمتدربين القادمين من خارج محافظة القاهرة، ضمانًا لتكافؤ الفرص بين أبناء جميع المحافظات.

من جانبه، أشار الدكتور محمد فوزي، مستشار وزير الصحة للأشعة إلى أنه حرصت الوزارة على وضع معايير واضحة ودقيقة لاختيار أفضل الكفاءات، وتشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل الجمهورية، وحاصلًا على دبلوم المعهد الفني الصحي أو بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية، وأن يكون عمره بين 21 و40 عامًا، مع خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجالي CT وMRI. كما تُشترط إجادة اللغة الإنجليزية التقنية، والقدرة على التعامل الاحترافي مع الأدوات الرقمية، والالتزام بجدول التدريب، مع إعطاء أولوية لمن لديهم معرفة أساسية باللغة الألمانية.

وتستهدف الدفعة الأولى من البرنامج 50 متدربًا فقط، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم الأربعاء القادم 15 أبريل 2026. وسيتم التواصل مع المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية.

وبحسب وزارة الصحة، للتقديم، يجب ملء البيانات عبر الرابط الإلكتروني، من هنا.

ودعت وزارة الصحة، جميع فنيي الأشعة المؤهلين إلى المسارعة بالتقديم، مؤكدة أن هذه الفرصة تمثل نقلة نوعية في مسيرتهم المهنية ومساهمة حقيقية في تطوير المنظومة الصحية المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فنيي الأشعة الأشعة المقطعية الرنين المغناطيسي وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أنتِ اللي بوّظتي الجوازة".. تحقيقات النيابة في طعن سيدة وابنتها بعزبة
حوادث وقضايا

لدعم الأنشطة التجارية.. 50% تخفيضا في رسوم تراخيص المحال بالإسكندرية
أخبار المحافظات

خاص| نقل سامي عبدالحليم للعناية المركزة مجدداً.. وزوجته تكشف التفاصيل
زووم

حقيقة تحويل عبدالحفيظ للانضباط ورحيل أوسكار.. أبوريدة يحسم الجدل
رياضة محلية

أوبو تطلق Find N6 أحدث هواتفها القابلة للطي بسعر 150 ألف جنيه
أجهزة متنوعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
رغم صعوده عالميا.. سعر الدولار يهبط في التعاملات الأولى للبنوك بعد الإجازة.. لماذا؟
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"