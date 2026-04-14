كشف اللواء طارق عدلي، رئيس هيئة ميناء دمياط، تفاصيل تشغيل خدمة حاويات الترانزيت القادمة من أوروبا إلى دول الخليج عبر ميناء دمياط.

وقال "عدلي"، في تصريحات إلى مصراوي، إن الميناء استقبل 16 حواية ترانزيت محملة بنحو 295 طنًا من البضائع المتنوعة، تشمل مواد غذائية ومواد طلاء وغيرها.

وأضاف رئيس هيئة ميناء دمياط، أن هذه الحاويات تأتي من دول أوروبا من خلال رحلات خط الرورو الأسبوعية بين ميناء دمياط في مصر وميناء تريستا في إيطاليا.

وأشار إلى أنه يتم استقبال هذه الحاويات من سفينة خط الرورو، ونقلها بريًا إلى ميناء سفاجا، ثم نقلها بحريًا إلى الإمارات والكويت وسلطنة عمان وقطر.

كما أشار رئيس هيئة ميناء دمياط، إلى أنه خط الرورو يوفر مزايا تنافسية تشمل تقليص زمن الرحلات وخفض تكاليف النقل، بجانب التيسيرات الجمركية المقررة، وفي مقدمتها إعفاء شحنات الترانزيت غير المباشر المتجهة إلى دول الخليج من التسجيل المسبق بمنظومة ACI.

خط الرورو بين مصر وإيطاليا

يُعد خط الرورو بين دمياط وتريستا، والذي تم تشغيله في نوفمبر 2024، أحد الركائز الرئيسية لدعم حركة التجارة بين مصر وأوروبا، حيث يوفر مزايا تنافسية متعددة، من أبرزها سرعة نقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف باستخدام الشاحنات المُبردة، وخفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع.

كما يتميز الخط بمنظومة متكاملة من الحوافز التشغيلية والتيسيرات الجمركية، إلى جانب الربط الإلكتروني المتقدم بين المينائين والجمارك في البلدين، بما يتيح تبادل البيانات والمستندات بصورة فورية وآمنة، ويعزز كفاءة التشغيل وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

