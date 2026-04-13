أول تعليق من "القومي للمرأة" على التوجيه الرئاسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة

كتب : نور العمروسي

06:39 م 13/04/2026 تعديل في 06:40 م

أعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار و جميع عضواته وأعضاءه عن خالص الشكر والتقدير والاعتزاز بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب.

وأكدت رئيسة المجلس، أن هذا التوجيه يعكس إيمان القيادة السياسية الراسخ بأهمية استقرار الأسرة المصرية وحرصها على صياغة تشريعات عصرية ومتوازنة تُحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة.

وشددت على أن المرأة المصرية يمكنها أن تطمئن تمامًا على حقوقها ومكتسباتها التي تحققت على مدار السنوات الماضية والتي جاءت بدعم وإرادة سياسية واضحة من فخامة الرئيس مؤكدة أن هذه المكتسبات لن يتم المساس بها، بل سيتم تعزيزها وترسيخها من خلال التشريعات الجديدة.

وأوضحت أن المرأة المصرية تثق ثقة كاملة في وعد فخامة الرئيس الذي أكده مرارًا بأنه لن يوقع على أي قانون لا يُنصف المرأة المصرية وهو ما يُعد ضمانة حقيقية بأن التشريع الجديد سيكون منصفًا لها وحاميًا لحقوقها، ومُعززًا لمكانتها داخل الأسرة والمجتمع.

وأضافت أن التوجهات الرئاسية أكدت أن قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أي طرف بل سيُحقق التوازن والعدالة ويحافظ على كيان الأسرة المصرية ويُراعي المصلحة الفضلى للطفل باعتبارها أولوية أساسية في أي تشريع.

كما أكدت أن المجلس القومي للمرأة يشارك بفاعلية في إبداء الرأي وتقديم المقترحات لضمان خروج قانون يُعبّر عن احتياجات المجتمع المصري ويكفل الحماية الكاملة للمرأة، ويعزز الاستقرار الأسري في إطار من المسؤولية المشتركة والمساواة بين الجنسين.

واختتمت رئيسة المجلس البيان بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس تمضي بثبات نحو بناء مجتمع عادل ومتوازن تُصان فيه حقوق المرأة وتُحمى فيه الأسرة ويُوفر لأبنائنا بيئة آمنة ومستقرة تليق بالجمهورية الجديدة.

"الأول تاريخيا".. رقم قياسي ينتظر كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

"الأول تاريخيا".. رقم قياسي ينتظر كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026

أول تعليق من "القومي للمرأة" على التوجيه الرئاسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين
أخبار مصر

أول تعليق من "القومي للمرأة" على التوجيه الرئاسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين
حقيقة منع الدكتور مظهر شاهين من الظهور الإعلامي بسبب برنامج كلام الناس..
أخبار مصر

حقيقة منع الدكتور مظهر شاهين من الظهور الإعلامي بسبب برنامج كلام الناس..
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة

ترامب يعلق على نشره صورة له بهيئة يسوع.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلق على نشره صورة له بهيئة يسوع.. ماذا قال؟

أخبار

المزيد

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو