قال الدكتور رأفت محمد شعبان، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المشتركة، المركز القومي للبحوث، تخصص الرقابة الصحية على اللحوم والأسماك ومنتجاتها، إن الأسماك تعد من أهم مصادر البروتين للاستهلاك الآدمي الأقل تكلفة مقارنة بأسعار المصادر الأخرى مثل اللحوم الحمراء والدواجن بالإضافة أنها تتميز بطعمها المستساغ وسهولة الهضم وغنائها بالفيتامينات خاصة فيتامين أ، د، ى، ك وكذلك الأملاح المعدنية التي من أهمها الكالسيوم والفوسفور.

وأضاف شعبان، خلال مقالة علمية أنه وبالرغم من القيمة الغذائية العالية للأسماك سواء كانت أسماك مياه عذبة أو مالحة إلا أنها قد تكون مصدراَ لبعض الأمراض المشتركة البكتيرية أو الفيروسية أو الطفيلية التي تصيب الإنسان.

وأوضح أن بعض هذه الأمراض قد تكون عالية الضراوة للإنسان، وربما تؤدى إلى الوفاة، وتكون العدوى عن طريق ملامسة هذه الميكروبات لسطح جلد الإنسان المتهتك أو عن طريق تناول وجبات غذائية سمكية غير معاملة حرارياَ جيداَ.

وتابع: تكون هذه العدوى من الأسماك سائدة في بعض الدول مثل جنوب شرق آسيا "هونج كونج – تايوان – كوريا – الصين" حيث أنها تتناول الأسماك غير معرضة للحرارة مع كثرة التوابل بها, مثل طبق "سوشى" أو "ساشيمى" وهو عبارة عن لحم أسماك مفرومة ومنقوعة في عصير ليمون ومضافا إليها توابل حارة.

