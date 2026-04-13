قالت هيئة الدواء المصرية إنها تواصل جهودها في تعزيز منظومة تراخيص المؤسسات الصيدلية والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة، وذلك من خلال ما حققته الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية خلال شهر مارس 2026 من إنجازات ملموسة في مجالات التراخيص وخدمات الصيادلة، وفقًا للمعايير المعتمدة بهيئة الدواء المصرية.

وفي مجال التراخيص الفنية للمصانع ومراكز جمع البلازما، تم إجراء عدد 23 معاينة لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية، وعدد 2 معاينة لمراكز جمع البلازما، وذلك بغرض منح أو تحديث التراخيص الفنية للتشغيل، حيث تم إصدار تراخيص تشغيل جديدة لعدد 9 مصانع و2 مركز جمع بلازما، إلى جانب تحديث التراخيص الفنية لعدد 41 مصنعًا و2 مركز جمع بلازما مرخص سابقًا، وذلك وفقًا لاشتراطات التصنيع الجيد GMP وبالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وفي مجال مراجعة الرسوم الهندسية، تم مراجعة واعتماد الرسوم الهندسية لعدد 3 مصانع مستلزمات طبية وكواشف معملية، وعدد 3 مصانع مستحضرات تجميل ومطهرات، من خلال لجنة مراجعة الرسم الهندسى، بحسب بيان رسمي اليوم.

وفي مجال تراخيص الصيدليات والمخازن، تم إصدار عدد 281 رخصة جديدة للصيدليات العامة والخاصة ومحال الخزن التابعة لها، وعدد 305 نقل ملكية للرخص، و103 رخص بدل فاقد أو تالف، و109 رخص تعديل رسم هندسي، إلى جانب اعتماد تعديل بيانات لعدد 20 صيدلية، كما تم ترخيص عدد 3 مخازن أدوية جديدة، وتجديد عدد 44 رخصة مخزن أدوية، وتجديد عدد 5 تراخيص لمحال خزن تابعة لمخازن الأدوية.

وفي مجال تراخيص المكاتب العلمية والمستودعات ومراكز التكافؤ الحيوي، تم إصدار ترخيص جديد لمستودع وسطاء، وتجديد تراخيص عدد 6 مستودعات وسطاء، كما تم تجديد تراخيص عدد 6 مكاتب علمية رئيسية، وتجديد ترخيص عدد 1 مركز تكافؤ حيوي.

التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية بهيئة الدواء المصرية

في سياق التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، تم إتاحة عدد من خدمات التراخيص عبر منصة الخدمات الإلكترونية لهيئة الدواء المصرية، بما يشمل خدمات ترخيص الصيدليات وإصدار الشهادات المختلفة.

وأسفرت الخدمات المقدمة من خلال المنصة الإلكترونية عن إصدار 2526 شهادة تعيين مدير لصيدلية عامة، و70 شهادة فتح صيدلية جديدة، و7 شهادات إدارية، و4 شهادات خبرة من خلال المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى إصدار عدد 210 شهادة تعيين مدير، و120 شهادة فتح صيدلية جديدة، و211 شهادة نقل ملكية، وتجديد عدد 16 شهادة فتح صيدلية، و68 شهادة نقل ملكية من خلال الطلبات الورقية.





وفي مجال سجل المستوردين وخطط الاستيراد، تم إصدار 17 رخصة قيد جديدة بسجل المستوردين، وإعادة قيد 202 رخصة، وتجديد عدد 107 تراخيص، إلى جانب اعتماد عدد 621 خطة استيرادية للأدوية.

وفي مجال تراخيص شركات التصنيع لدى الغير، تم إصدار عدد 5 تراخيص جديدة، وتجديد وتحديث صلاحية عدد 13 ترخيصًا، بالإضافة إلى إصدار عدد 23 ملحق رخصة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير منظومة العمل الصيدلي وتعزيز كفاءة إجراءات التراخيص، وضمان تقديم خدمات متميزة وفعّالة للصيادلة والمواطنين، بما يحقق الالتزام بالمعايير الرقابية والتصنيعية المعتمدة ويعزز جودة الرعاية الدوائية في مختلف محافظات الجمهورية.

