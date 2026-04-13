أمراض بكتيرية وفيروسية وطفيلية ناتجة عن تناول فسيخ ورنجة غير صالحة

كتب : عمر صبري

11:27 ص 13/04/2026

رنجة

قال الدكتور رأفت محمد شعبان، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المشتركة، المركز القومي للبحوث، تخصص الرقابة الصحية على اللحوم والأسماك ومنتجاتها، إن أعياد الربيع وشم النسيم يعد تناول الأسماك خاصة المملحة (الفسيخ والرنجة) كذلك مع وتناول الكثير من الخضروات الورقية (البصل والخس)، تقليداً مصرياً أصيلاً، يمتد تاريخه إلى القدماء المصريين كرمز للخير والرزق.

وأوضح أنه تشمل الأمراض المشتركة الناتجة عن تناول الأسماك أمراض بكتيرية مثل التسمم الوشيقي (البوتيوليزم) الناتج عن بكتيريا - Clostridium botulinum والتسمم الغذائي الناتج من بكتريا المتفطرة، والإريزيبيلوثريكس، والعطيفة، والأيروموناس، والضمة، والإدواردسيلا، والإشريكية، والسالمونيلا، والكلبسيلة، والعقدية (Mycobacterium, Erysipelothrix, Campylobacter, Aeromonas, Vibrio, Edwardsiella Escherichia, Salmonella, Klebsiella and Streptococcus).

وأضاف أن تناول الأسماك قد ينتج عنه أمراض فيروسية مثل فيروس "نودا العقدي" (CMNV) الذي يسبب مشاكل خطيرة في العين بالإضافة إلى فيروسات "الهربس.

وأشار إلى أن قائمة الأمراض تشمل أمراض طفيلية: مثل الديدان المفلطحة ثنائية العائل ومنها الهيتروفيس – الكلينوستومم – هابلوريكاسس – كلونوريكياسس – أوبتيثروكياسس، (Prohemistomum - - Haplorchis – Heterophyes- Clinostomum – Opthithrichus) - والديدان الاسطوانية ومنها الديدان الخيطية (الكابيلاريا) – الديدان الأسطوانية لسمكة الرنجة (Anisakis) – جانثيوستومم - الاسترونجيليس والكونتراسيكم، والديدان الشريطية مثل دودة الدايفيلوبوثريام لاتم (Diphyllobothrium latum).

وتابع: أما بالنسبة لطفيليات وحيدة الخلية (البروتوزوا) في الأسماك فغير معروف حتى الآن قدرتها على إصابة الإنسان.

