"لا تنصبوا أنفسكم قضاة".. محمد علي خير للمتاجرين بوقائع الانتحار على السوشيال ميديا

كتب : حسن مرسي

11:47 م 12/04/2026

الإعلامي محمد علي خير

أشاد الإعلامي محمد علي خير، بقرار النائب العام بحظر النشر في قضية سيدة الإسكندرية، مؤكدا أن مواقع التواصل الاجتماعي نقلت تفاصيل مؤلمة أثارت شجون المصريين.

وقال خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، إن المجلس الأعلى للإعلام طالب بعدم نشر أي مقاطع مصورة أو التصريح باسم المتوفاة، وخاطب الجهاز القومي للاتصالات لحذف الصور والفيديوهات.

وأضاف، أن النائب العام شرح أسباب قرار حظر النشر، مشيرا إلى أن التداول الواسع لوقائع بعينها يسئ إلى صورة المجتمع المصري ولا يمثل الواقع الإحصائي لنسب ارتكاب الجرائم.

وأشار إلى أن إعادة نشر الأنماط الإجرامية والتسليط عليها بصورة سلبية لا يخدم الصالح العام، موجها الشكر للمجلس الأعلى للإعلام والنائب العام.

وشدد محمد علي خير على أن المنتحر ليس كافرا بإجماع الأئمة الأربعة، متسائلا: "ليه إحنا نصبنا أنفسنا بديلا عن الخالق؟ الأصل في حقوق الله على العباد المسامحة، فليه عمالين نجلد بعض ونصدر أحكام دينية بدون علم، أرجوكم لا تنصبوا أنفسكم قضاة".

محمد علي خير حظر النشر سيدة الإسكندرية

