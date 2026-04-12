أستاذ علاقات دولية يكشف أسباب فشل الجولة الأولى من مفاوضات باكستان

كتب : داليا الظنيني

06:38 م 12/04/2026

المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان

كشف الدكتور محمد موسى عيسى، أستاذ العلاقات الدولية، أن الأسباب الحقيقية وراء فشل الجولة الأولى من المفاوضات في باكستان تعود إلى المطالب غير المتوازنة التي يطرحها الطرف الأمريكي على إيران مع تهديده باستمرار الحرب في نفس الوقت.

وقال عيسى، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن التهديدات الأمريكية لم تجن ثمارها مع الطرف الإيراني لأن إيران تدرك أن الوضع الأمريكي ليس في الحالة التي يرسمها أمام الرأي العام العالمي من حيث الإنجازات العسكرية أو القضاء على المشروع النووي الإيراني.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، أن إيران ما زالت متمسكة بمقوماتها العسكرية وتعتمد سياسة الغموض، موضحا أنها اعتمدت على مدى 40 يوما من الحرب استراتيجية الاستنزاف ورسمت مسارا طويلا يمكنها من الصمود لسنوات.

وأشار إلى أن إيران تحاول قدر الإمكان استنزاف الطرف الآخر كي لا تكون لدى الأمريكي شروط قوية يضعها على طاولة المفاوضات تجبر إيران على التوقيع على اتفاقية إذعان غير متوازنة.

وشدد الدكتور محمد موسى عيسى على أن إيران تمتلك ورقة ضغط تهدد الأمن الاقتصادي العالمي وهي مضيق هرمز، مؤكدا أن الدول العربية تدرك أن العدو الإسرائيلي والأمريكي لديهما مخطط لاستدراج العرب إلى صراع مع إيران ثم الانكفاء، تماما كما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية.

