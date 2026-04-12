إعلان

‏رئيس "إعلام النواب" تطلق نداء وطنيا من أجل حماية الهوية وصون السلم المجتمعي

كتب : محمد عبدالناصر

07:01 م 12/04/2026

النائبة ثريا البدوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشادت الدكتورة النائبة ثريا البدوي رئيس لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، بالتحرك المشكور والمقدر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقيادة المهندس خالد عبد العزيز بشأن النشر في الواقعة المعروفة إعلاميا باسم "فتاة الإسكندرية".

وطالبت د ثريا البدوي، بالتعامل بالمثل في ضرورة وجود تحرك سريع نحو ما ينشر حول جرائم "زنا المحارم"، حيث يمثل النشر تهديدا للأمن القومي المصري، وخطرا داهما على تماسك الدولة المصرية وهويتها، وتفكيكا للروابط الأسرية التي هي أساس استقرار الدولة، فضلا عن تشويه صورة مصر خارجيا، حيث يتم تصدير انطباع غير حقيقي عن أخلاق الشعب المصري وقيمه الأصيلة، ما يضر بسمعة الدولة ويمنح المتربصين بها مادة للإساءة إليها.

وأضافت أن تكرار تداول هذه الأخبار يسبب حالة من التطبيع النفسي مع الجريمة، ما يضعف المناعة الأخلاقية لدى الشباب ويهز الثقة داخل البيت الواحد.

ومن هنا ترى رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب عدم وجود أي فائدة مرجوة من النشر سوى البحث عن المشاهدات، بينما الضرر الواقع على المجتمع لا يمكن تداركه، فالردع مكانه ساحات القضاء وليس العرض العلني الذي ينشر الفزع ويهدم الهوية.

وتابعت: تقتضي المصلحة الوطنية التوقف التام عن الخوض في هذه القضايا حفاظا على السلم المجتمعي وصورة الوطن.

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد ألزم الوسائل الإعلامية بعدم نشر أي مقاطع مصورة أو التصريح بالاسم في أخبار تتعلق بواقعة إلقاء سيدة لنفسها من الطابق الثالث عشر بمدينة الإسكندرية، وخاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحذف المقاطع المصورة من منصات التواصل الاجتماعي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائبة ثريا البدوي المجلس الأعلى للإعلام مجلس النواب فتاة الإسكندرية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية