سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

07:58 م 12/04/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 12-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4780 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6145 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7170 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8194 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57360 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81940 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254833 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 409700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36% إلى نحو 4749 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ترامب يعزل قضاة هجرة رفضوا ترحيل طلاب داعمين لفلسطين
لأول مرة| د. محمود محيي الدين: استطلعوا رأيي لرئاسة الحكومة.. وهذا ردي
بعد فشل المفاوضات.. هل تشتعل الحرب في المنطقة؟ خبير عسكري لبناني يرد
تحذير إيراني لـ ترامب: "إذا أردت القتال سنقاتل"
بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
