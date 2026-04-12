قال محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، إن موسم العمرة لعام 1447 هجريًا يُعد من أطول مواسم العمرة التي شهدتها السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الرحلات استمرت لنحو عشرة أشهر متواصلة، بعدما انطلقت في يوليو من العام الماضي واستمرت حتى أبريل الجاري.

وأضاف محمد عابد، أن موسم العمرة الحالي من المقرر أن يُختتم رسميًا يوم السبت المقبل الموافق 18 أبريل 2026، مشيرًا إلى أن الموسم اختلف عن الأعوام السابقة سواء من حيث حجم الإقبال أو عدد شركات السياحة المشاركة في تنظيم الرحلات.

زيادة عدد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة 2026

أشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن عدد الشركات المنظمة لرحلات العمرة خلال موسم 1447 هجريًا تجاوز ألف شركة سياحية، بزيادة تزيد على 200 شركة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح محمد عابد أن ارتفاع عدد الشركات المشاركة أسهم في خلق حالة من المنافسة القوية بينها لتقديم برامج متنوعة وخدمات أفضل بأسعار مناسبة، وهو ما انعكس على زيادة إقبال المواطنين على السفر لأداء العمرة خلال الموسم الحالي.

وكشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن الأوراق المطلوبة والمستندات لحجز برامج العمرة واستخراج جواز السفر.

وأضاف أن الأوراق المطلوبة لحجز العمرة واستخراج جواز السفر، كما يلي:

أولًا: المستندات المطلوبة لحجز العمرة

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء حديثة، مع الالتزام بارتداء الحجاب بالنسبة للسيدات.

شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال السداد لفحص الكبار.

ثانيًا: المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء من الخدمة العسكرية للذكور.

بطاقة الرقم القومي سارية، وعدد 2 صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

مستند يوضح الحالة الاجتماعية للإناث (مثل قسيمة الزواج أو الطلاق).

إيصال سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للتعريفة المعلنة.

المؤهل الدراسي في حال عدم تدوينه في بطاقة الرقم القومي.

وأوضح أنه يجب تقديم هذه المستندات كاملة إلى مصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار جواز السفر خلال المواعيد المحددة.