قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة نتيجة تأثرها بكتل هوائية صحراوية، لتسجل معدلات أعلى من الطبيعي بنحو 3 درجات.

وأوضحت أن الطقس سيظل مستقرًا حتى منتصف الأسبوع، مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، على أن تزداد بشكل ملحوظ مع نهاية الأسبوع، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل نحو 27 درجة مئوية خلال ساعات النهار مع أجواء مائلة للحرارة، بينما تصل إلى 30 درجة نهاية الأسبوع.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا

أضافت أن الانخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظًا فور غياب أشعة الشمس، حيث تصل الصغرى إلى نحو 14 درجة، بينما تقل عن 12 درجة في المدن الجديدة، ما يعكس فروقًا كبيرة بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

نصائح للمواطنين بشأن الملابس

أشارت إلى وجود أتربة عالقة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط سيناء، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

ونصحت المواطنين بارتداء ملابس خريفية أو صيفية خفيفة خلال فترات النهار، مع ضرورة الاحتفاظ بملابس أكثر دفئًا خلال ساعات الليل في ظل الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة.

