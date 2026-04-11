وزير الصحة: جاهزون لتقديم الدعم الصحي للكويت ولبنان

كتب : أحمد جمعة

10:57 ص 11/04/2026

الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور أحمد عبدالوهاب الع

تواصل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، وزير الصحة بدولة الكويت الشقيقة، للاطمئنان على الوضع الصحي في الكويت، وأكد خلال الاتصال جاهزية وزارة الصحة والسكان المصرية الكاملة لتقديم الدعم والمساندة الصحية للأشقاء في الكويت.

كما تواصل الدكتور خالد عبدالغفار مع الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، معبرًا عن تضامن مصر الكامل مع لبنان، وأكد خلال الاتصال جاهزية الوزارة لتقديم كل الدعم الصحي اللازم، وعرض إرسال فرق طبية مصرية متخصصة إلى لبنان لتعزيز الخدمات الصحية هناك.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي عن شكره وتقديره البالغين للدكتور خالد عبدالغفار، وجمهورية مصر العربية، على هذه المبادرة الأخوية.

كما أعرب الدكتور ركان ناصر الدين عن شكره وتقديره البالغ لمصر، مثمنًا دورها الداعم في المجال الصحي، وأكد أنه سيتم إرسال قائمة بالاحتياجات الصحية اللبنانية لدراستها وتلبيتها من الجانب المصري.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هذين الاتصالين يعكسان عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والكويت ولبنان، ويأتيان في إطار التعاون الصحي المستمر بين مصر وأشقائها العرب.

مصدر طبي: التنفس الصناعي لعبد الرحمن أبو زهرة "إجراء منقذ للحياة".. وحالته حرجة

الدعم الصحي للكويت دعم لبنان الخدمات الطبية وزارة الصحة

