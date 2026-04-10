إعلان

مصدر طبي: التنفس الصناعي لعبد الرحمن أبو زهرة "إجراء منقذ للحياة".. وحالته حرجة

كتب : أحمد جمعة

10:01 م 10/04/2026

عبد الرحمن أبو زهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال مصدر طبي، إن الحالة الصحية للفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، "حرجة" خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في التنفس استدعى التدخل الطبي العاجل ونقله على الفور إلى جهاز التنفس الصناعي، في إجراء وصفه بأنه "منقذ للحياة".

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن هذا الإجراء تم بشكل عاجل في الساعات الأولى من فجر اليوم، دون الحاجة إلى انتظار موافقة أو إخطار مسبق من الأسرة، نظرًا لكونه تدخلاً طبيًا طارئًا يهدف إلى إنقاذ حياة المريض في لحظات حرجة.

يأتي ذلك ردًا على ما نشره الموسيقار أحمد أبو زهرة بشأن الحالة الصحية لوالده عبد الرحمن أبو زهرة، والذي قال إنه تم وضع والده على جهاز التنفس الصناعي دون موافقة أسرته.

وأشار المصدر إلى أن وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي يتم داخل غرفة العناية المركزة وفق بروتوكولات طبية دقيقة، ولا يتطلب في تلك المرحلة التواصل الفوري مع ذوي الحالة قبل تنفيذ الإجراء، باعتباره تدخلاً إسعافيًا ضرورياً.

وفيما يتعلق بمنع الزيارة أو التواجد داخل غرفة العناية المركزة، أوضح المصدر أن المريض يخضع حاليًا للرعاية داخل وحدة العناية المركزة وتحت أجهزة دعم التنفس بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، وهو ما يستلزم منع الزيارة في هذه المرحلة الحرجة، وفق الإجراءات الطبية المعمول بها، وذلك حفاظًا على استقرار الحالة ومنعًا لاحتمال انتقال العدوى أو التأثير على استجابته للعلاج.

وأكد المصدر أن الفريق الطبي يواصل متابعة الحالة على مدار الساعة، مع تقييم مستمر للاستجابة العلاجية، مشيرًا إلى أن السماح بالزيارة أو تقليص القيود سيتم فور حدوث تحسن واستقرار في المؤشرات الحيوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الرحمن أبو زهرة التنفس الصناعي وزارة الصحة مستشفى الشيخ زايد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد انتشاره في الصين.. 5 أعراض تكشف الإصابة بفيروس POH-VAU
تحطم طائرة للجيش الفرنسي وإصابة طيارين
شئون عربية و دولية

انهارت من البكاء.. محمود حمدان يقبل رأس فريدة الشوباشي في عزاء والده
زووم

يرأسه قاليباف وعراقجي.. وصول الوفد الإيراني إلى باكستان
شئون عربية و دولية

البابا تواضروس الثاني يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي
لحظة بلحظة.. الزمالك وشباب بلوزداد في منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية