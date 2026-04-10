شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بعيد القيامة المجيد، تغيير مواعيد غلق المحال بداية من اليوم وحتى 27 أبريل، و مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها للخليج، والعمل تعلن عن 1820 وظيفة جديدة بـ 12 محافظة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بعيد القيامة المجيد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء مصر الأقباط بالخارج، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

بداية من اليوم.. تغيير مواعيد غلق المحال حتى 27 أبريل

يبدأ مساء اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد بشأن تعديل مواعيد غلق المحال حتى يوم 27 أبريل الجاري.

في هذا الموعد..مصر للطيران تعلن استئناف رحلاتها للخليج

قال بيان صادر عن شركة مصر للطيران، إنه في ضوء مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وبالتنسيق مع سلطات الطيران المدنى المعنية بدول الخليج العربى، أعلنت الشركة بدء استكمال التشغيل التدريجي لبعض رحلاتها الجوية إلى كلٍ من (الشارقة، دبي، الرياض) بمعدل رحلة واحدة يوميا، ورحلتين يوميا إلى كلٍ من (أبوظبي، الدمام، عمان).

1820 وظيفة جديدة بـ 12 محافظة.. "العمل" تكشف التفاصيل

قال بيان صادر عن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، إنه في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أطلقت وزارة العمل نشرة التوظيف الأسبوعية متضمنة 1820 فرصة عمل، بالتعاون مع 33 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 12 محافظة، مع فتح باب التقديم خلال شهر أبريل الجاري.

عطل فني يضرب الخطوط الأرضية لغرفة عمليات "الجيزة" - تعرّف على الأرقام البديلة

أعلنت محافظة الجيزة عن وجود عطل فني مؤقت بأرقام الخطوط الأرضية الخاصة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وذلك نظرًا لأعمال استبدال الخطوط الحالية بخطوط الفايبر لرفع كفاءة الخدمة.

"الزراعة": تحصين 2.1 مليون رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تقدم ملحوظ في أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام والماعز، والتي انطلقت في 28 مارس 2026، من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية.

النقل: خطة تطوير شاملة لتحديث أسطول الأتوبيسات وتعزيز كفاءة الخدمات

قال بيان صادر عن وزارة النقل، إن الشركة القابضة للنقل البحري والبري نفذت خطة شاملة خلال الفترة الماضية لتحديث أسطول النقل بشركات نقل الركاب والبضائع التابعة لها من خلال إدخال وحدات نقل جديدة ذات كفاءة وجودة مرتفعة لتحسين جودة الخدمة، حيث تم التعاقد لتوريد عدد 529 مركبة ( 399 أتوبيس + 130 مينى باص ) بواقع 256 وحدة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة و209 وحدات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة و64 وحدة لشركة الصعيد للنقل والسياحة (EGBUS)، وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري لتعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالشركات التابعة للشركة القابضة بما يعكس تحقيق انطلاقة كبرى في مسيرتها، تمثل مرحلة جديدة من التطوير الشامل والتحديث المتكامل لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية.

بيان من حزب النور بشأن جرائم الكيان المحتل في لبنان

أكد حزبُ النور أنَّ الجرائمَ الوحشيةَ التي يرتكبها الكيانُ المحتلُّ في لبنان، والتي أودت بحياةِ المئات من المدنيين وأصابت العديدَ منهم، تُمثِّل تصعيدًا بالغَ الخطورة، وانتهاكًا صارخًا لكافَّة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية؛ إذ تعكس نهجًا متجذِّرًا في العدوان وسفك الدماء، وإصرارًا مستمرًّا على إشعال الحروب وبثِّ الفوضى في المنطقة.

