أكد حزبُ النور أنَّ الجرائمَ الوحشيةَ التي يرتكبها الكيانُ المحتلُّ في لبنان، والتي أودت بحياةِ المئات من المدنيين وأصابت العديدَ منهم، تُمثِّل تصعيدًا بالغَ الخطورة، وانتهاكًا صارخًا لكافَّة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية؛ إذ تعكس نهجًا متجذِّرًا في العدوان وسفك الدماء، وإصرارًا مستمرًّا على إشعال الحروب وبثِّ الفوضى في المنطقة.

وأوضح في بيان له، اليوم، أنه تأتي هذه الاعتداءات في سياق محاولةٍ مفضوحةٍ لجرِّ المنطقة إلى دوَّاماتٍ جديدةٍ من التوتُّر، ونسفِ الهدنة القائمة، وتقويضِ اتفاقِ وقفِ إطلاق النار، بما يُشكِّل تهديدًا بالغًا لأمن المنطقة واستقرارها، وينذرُ بتوسيع نطاق الصراع على نحوٍ يُضاعف من معاناة الشعوب ويُهدِّد السلم الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أنَ الواجبَ يُحتِّم على المجتمع الدولي التحرُّكَ العاجل والحاسم لوقف هذه الجرائم، والاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في حماية الشعب اللبناني، وصونِ وحدة لبنان والحفاظ على استقراره، وضمان سيادته الكاملة على أراضيه، مع ضرورة اتخاذ خطواتٍ جادَّةٍ وفعَّالةٍ لردع تلك الانتهاكات الإسرائيلية ومنع تكرارها.