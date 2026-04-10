ياسمين فؤاد تؤدي اليمين بالأمم المتحدة

نشرت هيئة الاستعلامات فيديو للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة، خلال أداء القسم كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

ويأتي هذا التعيين في توقيت يشهد تصاعدًا في التحديات المرتبطة بتدهور الأراضي والجفاف وتغير المناخ، إذ لم تعد هذه القضايا تقتصر على البعد البيئي، بل امتدت تأثيراتها لتشمل الأمن الغذائي والموارد المائية والاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت هيئة الاستعلامات، أن استعادة الأراضي تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لما لها من دور في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، ودعم استقرار الدول، وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا في 20 يوليو 2025 بقبول استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد من منصب وزيرة البيئة، وكلف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بتولي مهام وزارة البيئة بشكل مؤقت، إلى جانب مهام منصبها، وذلك لحين تعيين وزير جديد.



