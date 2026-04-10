ياسمين فؤاد تؤدي اليمين القانونية كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

كتب : أحمد العش

12:45 ص 10/04/2026 تعديل في 12:45 ص

ياسمين فؤاد تؤدي اليمين بالأمم المتحدة

نشرت هيئة الاستعلامات فيديو للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة السابقة، خلال أداء القسم كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

ويأتي هذا التعيين في توقيت يشهد تصاعدًا في التحديات المرتبطة بتدهور الأراضي والجفاف وتغير المناخ، إذ لم تعد هذه القضايا تقتصر على البعد البيئي، بل امتدت تأثيراتها لتشمل الأمن الغذائي والموارد المائية والاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت هيئة الاستعلامات، أن استعادة الأراضي تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لما لها من دور في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، ودعم استقرار الدول، وبناء مستقبل أكثر استدامة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا في 20 يوليو 2025 بقبول استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد من منصب وزيرة البيئة، وكلف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بتولي مهام وزارة البيئة بشكل مؤقت، إلى جانب مهام منصبها، وذلك لحين تعيين وزير جديد.


اقرأ أيضًا:

إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان

منال عوض تتابع التعامل مع مخلفات وإشغالات بمنطقة اللبيني بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتورة ياسمين فؤاد الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وزارة البيئة مصطفى مدبولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سؤال سري في "ندوة" يكشف واقعة هتك عرض "طالبة ثانوي" بالعمرانية ..ما القصة؟
حوادث وقضايا

سؤال سري في "ندوة" يكشف واقعة هتك عرض "طالبة ثانوي" بالعمرانية ..ما القصة؟
ترامب يهاجم وول ستريت جورنال: أسوأ هيئات التحرير وأكثرها تضليلا
شئون عربية و دولية

ترامب يهاجم وول ستريت جورنال: أسوأ هيئات التحرير وأكثرها تضليلا

رهان على الهواء.. محمود محيي الدين: الصين رقم واحد اقتصاديا في هذا الموعد
أخبار مصر

رهان على الهواء.. محمود محيي الدين: الصين رقم واحد اقتصاديا في هذا الموعد
بدعم شريك إقليمي.. لوموند: تدشين قاعدة أمريكية إسرائيلية في أرض الصومال
شئون عربية و دولية

بدعم شريك إقليمي.. لوموند: تدشين قاعدة أمريكية إسرائيلية في أرض الصومال
محمد زكريا يقصي يوسف إبراهيم ويصعد لنهائي بطولة الجونة للإسكواش
رياضة عربية وعالمية

محمد زكريا يقصي يوسف إبراهيم ويصعد لنهائي بطولة الجونة للإسكواش

تعمل حتى 11 مساء.. تعديل مواعيد غلق المحال والكافيهات