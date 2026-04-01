تفاصيل اجتماع وزيري الري ووزير الزراعة بشأن زراعة الأرز

كتب : عمرو صالح

11:17 ص 01/04/2026
قال بيان صادر عن وزارة الري، إن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتمع مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر وزارة الموارد المائية والري، لبحث موقف المشروعات والموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وسبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية في مصر.

وبحسب بيان الري تم استعراض الموقف المائي، وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لأغراض الري، وجاهزية أجهزة وزارة الموارد المائية والري لتلبية احتياجات الزراعات الصيفية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة.

كما تم التأكيد على مواصلة متابعة أجهزة الوزارتين لأعمال تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين.

متابعة للمساحات المنزرعة بالأرز بما لا يؤثر على إدارة المياه

وأكد الوزيران على رؤية الدولة المصرية لتعظيم العائد من وحدة المياه، وزيادة الإنتاجية المحصولية للفدان، بما يسهم في تعزيز الأمنين المائي والغذائي.

كما شدد الوزيران على أهمية التنسيق الوثيق بين إدارات الري والإدارات المختصة بوزارة الزراعة لتحديد المناطق المصرح بزراعة الأرز بها، وفقًا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لما يتم زراعته من الأرز في نطاق كل محافظة، بما لا يؤثر سلبًا على إدارة وتوزيع المياه.

