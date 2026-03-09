إعلان

السيسي: الشهداء قدموا أرواحهم فداءً للوطن ومصر ستظل وفية لأسرهم

كتب : محمد نصار

12:35 م 09/03/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ43، التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

وقال الرئيس في كلمته: نجتمع اليوم في مناسبة سنوية غالية، على قلوب المصريين جميعًا، نحتفل فيها بيوم الشهيد؛ ذلك اليوم الذى لا يجسد مجرد ذكرى عابرة، بل يجدد فى نفوسنا، معانى الامتنان والعرفان والوفاء، ويُحيى فى ضمائرنا، قيم البذل والتضحية والفداء.. إنه يومٌ نُخلد فيه ذكرى رِجَالٍ؛ صَدَقُوا مَا عاهدُوا اللهَ عَليهِ، فقدموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، مؤمنين بأن الوطن أمانة، والحفاظ عليه شرفٌ، والشهادة فى سبيله مجدٌ.

وأضاف السيسي: لقد جاد الشهداء بحياتهم، دفاعًا عن تراب هذا الوطن، وحفاظًا على كرامته، وضمانًا لأمنه، وصونًا لاستقراره، ليبقى شامخًا قويًا، قادرًا على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وساعيًا إلى رسم المستقبل المنشود؛ للشعب المصري العظيم.

وأوضح أن مصر وهي تحتفى بذكرى شهدائها، تجدد عهدها لأسرهم الكريمة، بأنهم في القلب والوجدان، وأن الوطن سيظل وفيًا لهم، محافظًا عليهم، فخورًا بتضحياتهم على مدار الأيام والسنين، فطريق الشهادة ممتد، وأهل مصر في رباط مستمر، من أجل الحفاظ على حقوق بلدنا، ومقدرات شعبنا من أطماع الباغين وحقد الموتورين.

الرئيس السيسي: أخطر ما يواجه الأمة هو الجهل

