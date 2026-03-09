إعلان

أبرزهم المنشاوي والصياد ونعينع.. خريطة تلاوات قرآن المغرب بالإذاعة في العشر الأواخر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:36 ص 09/03/2026 تعديل في 11:40 ص

الإذاعي محمد لطفي رئيس الإذاعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتمد الإذاعي محمد لطفي رئيس الإذاعة، خريطة تلاوات قرآن المغرب عبر شبكة القرآن الكريم في العشر الأواخر من رمضان 1447 هجرية.

ومن المقرر أن يتلو قرآن المغرب اليوم الـ 19 من شهر رمضان المبارك، عبر إذاعة القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد محمود رمضان لما تيسّر من سورة آل عمران، لمدة 40 دقيقة.

وجاءت خريطة تلاوات قرآن المغرب عبر إذاعة القرآن الكريم في العشر الأواخر من رمضان، على النحو التالي:

- الثلاثاء 20 رمضان - القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

- الأربعاء 21 رمضان - القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
- الخميس 22 رمضان - القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.

- الجمعة 23 رمضان - القارش الشيخ أحمد نعينع.

السبت 24 رمضان - القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.

- الأحد 25 رمضان - القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

- الاثنين - 26 رمضان - القارئ الشيخ شعبان الصياد.

- الثلاثاء 27 رمضان - القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.

- الأربعاء 28 رمضان - الشيخ محمد بدر حسين.

- الخميس 29 رمضان - القارئ الشيخ محمود حسين منصور.

download

اقرأ أيضاً:

شبورة ورياح على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة

لتقليل الفاتورة وتخفيف الضغط على الشبكة.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

فرص عمل لحديثي التخرج بالكهرباء.. الشروط والمستندات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قرآن المغرب في رمضان إذاعة القرآن الكريم خريطة تلاوات العشر الأواخر من رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة
أخبار المحافظات

"كان راجع من صلاة الفجر".. ضبط شاب اعتدى على مسن بعصا في المحلة
قرار من القضاء بشأن استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه
حوادث وقضايا

قرار من القضاء بشأن استئناف المتهم بقتل مالك مقهى أسوان على حكم إعدامه
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
أخبار مصر

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ترامب في زمن الحرب.. كيف غيّر شكل القيادة الأمريكية؟
شئون عربية و دولية

ترامب في زمن الحرب.. كيف غيّر شكل القيادة الأمريكية؟
فيديو- مشهد مهيب لملايين المصلين ملتفين حول الكعبة.. كأنهم بنيان مرصوص
جنة الصائم

فيديو- مشهد مهيب لملايين المصلين ملتفين حول الكعبة.. كأنهم بنيان مرصوص

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة