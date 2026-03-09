اعتمد الإذاعي محمد لطفي رئيس الإذاعة، خريطة تلاوات قرآن المغرب عبر شبكة القرآن الكريم في العشر الأواخر من رمضان 1447 هجرية.

ومن المقرر أن يتلو قرآن المغرب اليوم الـ 19 من شهر رمضان المبارك، عبر إذاعة القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد محمود رمضان لما تيسّر من سورة آل عمران، لمدة 40 دقيقة.

وجاءت خريطة تلاوات قرآن المغرب عبر إذاعة القرآن الكريم في العشر الأواخر من رمضان، على النحو التالي:

- الثلاثاء 20 رمضان - القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

- الأربعاء 21 رمضان - القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.

- الخميس 22 رمضان - القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني.

- الجمعة 23 رمضان - القارش الشيخ أحمد نعينع.

السبت 24 رمضان - القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.

- الأحد 25 رمضان - القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

- الاثنين - 26 رمضان - القارئ الشيخ شعبان الصياد.

- الثلاثاء 27 رمضان - القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.

- الأربعاء 28 رمضان - الشيخ محمد بدر حسين.

- الخميس 29 رمضان - القارئ الشيخ محمود حسين منصور.

