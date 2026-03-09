القاهرة في 9 مارس

أكد الدكتور هاني سويلم ، وزير الموارد المائية والري ، أن مصر وجنوب أفريقيا تواجهان تحديات مائية متعددة ناتجة عن ندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني والضغوط المتزايدة على الموارد المائية المحدودة، كما تعتمدان على الأنهار الدولية في توفير مواردهم المائية المتجددة؛ وهو ما يجعل الحوار والتعاون الفني المتواصل أمراً بالغ الأهمية.

وبحسب بيان، جاء ذلك في كلمة وزير الموارد المائية والري خلال افتتاحه وبيمي ماجودينا وزيرة المياه والصرف الصحي بجمهورية جنوب أفريقيا، أعمال الندوة الافتراضية المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا، والمنعقدة بمشاركة نخبة من المهندسات والعالمات والمتخصصات في قطاع المياه من البلدين، وذلك تحت شعار “Water for People”، والتي تهدف لإبراز دور المرأة فى إدارة الموارد المائية، وتعزيز التعاون فى مجال المياه الدولية، ودعم جهود التنمية المستدامة وبناء السلام، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ومناقشة سبل تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مجالات الحوكمة المائية والدبلوماسية المائية.

وأكد الدكتور سويلم التزام مصر بتعزيز دور المرأة القيادي في قطاع المياه.. مضيفاً أن عنوان الندوة “Water for People” يحمل رسالة قوية، أن المياه تعني الحياة والكرامة والاستقرار والتنمية، حيث يُعد الحصول على مياه آمنة وموثوقة وخدمات الصرف الصحي حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وشرطاً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشار إلى التزام وزارة الري بتهيئة بيئات داعمة لقيادة المرأ مشيراً إلى ما حققته مصر من نجاحات كبيرة في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها في قطاع المياه، حيث تعمل الوزارة على تعزيز مبادرات عملية تربط بين إدارة المياه والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مثل تدريب السيدات الريفيات على تدوير نبات ورد النيل وتحويله لمنتجات يدوية مميزة، بما يسهم في توفير مصدر دخل للأسر الأكثر احتياجاً، وتستعد الوزارة لإطلاق مبادرة لتمكين المرأة في مجال المياه وإعادة تدوير ورد النيل، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للمياه في شهر مارس الجاري.

وفي كلمتها بالندوة، أكدت بيمى ماجودينا على العلاقات المتميزة التي تربط مصر وجنوب أفريقيا في مجال المياه، وتشابه التحديات المائية في كلا البلدين مشيرة إلى اختيار مصر وجنوب أفريقيا - ضمن 12 دولة - للمشاركة في الرئاسة المشتركة لتمثيل قارة أفريقيا في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر عقده في ديسمبر 2026، حيث ستتولى مصر واليابان الرئاسة المشتركة للحوار التفاعلي "المياه من أجل الكوكب"، وستتولى جنوب أفريقيا وفرنسا الرئاسة المشتركة للحوار التفاعلي "الاستثمارات من أجل المياه" .

كما أكدت حرص البلدين على التنسيق المشترك في صياغة أجندة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، وايضا حرص سيادتها على المشاركة فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه المزمع عقده فى أكتوبر 2026.

اقرأ أيضاً:

شبورة ورياح على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة

لتقليل الفاتورة وتخفيف الضغط على الشبكة.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

فرص عمل لحديثي التخرج بالكهرباء.. الشروط والمستندات