قال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر مبكرًا من مخاطر اتساع الصراع في المنطقة، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا يعكس دقة التحذيرات التي أطلقتها مصر منذ بداية الأزمة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أن الرئيس السيسي، خلال كلمته في 10 أكتوبر 2023، أشار إلى أن استمرار الحرب في المنطقة سيؤدي إلى أزمات كبيرة على مستوى العالم، محذرًا من تداعيات اتساع رقعة الصراع وتأثيراته السياسية والاقتصادية.

وأضاف المستشار بكلية القادة والأركان أن مصر طالبت منذ البداية باحتواء الأزمة قبل تفاقمها، في محاولة لتجنب توسع المواجهات العسكرية في المنطقة.

وأشار إلى أن التصعيد العسكري الأخير طال عددًا من الدول، لافتًا إلى أن مصر أدانت استهداف الدول العربية، مؤكدًا أن طهران تسعى إلى توسيع نفوذها في المنطقة، وتدخلت في سياسات عدد من الدول مثل العراق ولبنان وفلسطين.

وأوضح أن الحرب الدائرة كان لها تأثيرات اقتصادية واضحة، حيث شهدت أسعار المحروقات ارتفاعًا ملحوظًا في أوروبا، الأمر الذي انعكس على أسعار العديد من المنتجات نتيجة زيادة تكاليف الوقود والنقل.

وأكد اللواء أسامة كبير أن مصر تلعب دورًا مهمًا باعتبارها دولة وسيطة ومعتدلة تسعى إلى احتواء الأزمة ومنع توسع الصراع في المنطقة، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة تشير إلى احتمالات تصعيد إضافي، خاصة مع تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية تدخل عسكري ميداني في إيران.